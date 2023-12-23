«Про «Атланты» даже говорить не буду, чтобы не портить настроение» 23.12.2023, 16:42

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Что обсуждают белорусы в ЦУМ.

Зимняя прохлада окутывает улицы Минска своим покрывалом. Журналисты «Белсата» вышли со станции метро «Площадь Якуба Коласа» и зашли в ЦУМ, чтобы подслушать, о чем разговаривают белорусы.

В ЦУМе многолюдно. В рядах с техникой для кухни прогуливается мужчина. Ему около 60, он в темно-серой старомодной кепке и куртке, на носу – роговые очки. Его сопровождает парень-консультант.

«Я у вас здесь раньше холодильник покупал. 300 рублей тогда стоила. А сейчас – более тысячи!», – говорит мужчина и тепло улыбается. Кажется, его больше интересует возможность поговорить с кем-то, чем что-то приобрести.

«Есть и меньше тысячи, давайте я вам покажу», – предлагает парень.

Рядом еще один консультант разговаривает с клиентами. Женщина лет за 50 пришла вместе со своей дочерью выбрать холодильник.

«Про белорусские «Атланты» я вам даже говорить не буду, чтобы не портить настроение», – обращается консультант к дочери.

«Почему? У меня был «Атлант», хороший холодильник!», – возражает ему женщина.

Консультант выглядит растерянным и взглядом ищет поддержки у девушки. Та начинает смеяться.

«Давайте я предложу вам BEKO. Турецкий производитель, бюджетный вариант. Единственное, что этот холодильник с их завода в России. Для некоторых покупателей это сразу «нет». Принципиально. Но к сожалению что-то бюджетное у нас сейчас только оттуда», – предлагает парень.

«А как вообще выбирать, из России или не из России, если у нас пропадают товары. Недавно исчезла марка кремов, которой я пользовалась раньше. Перешла на корейскую», – говорит девушка.

Некоторое время они еще выбирают.

«Мы возьмем в рассрочку. Не помню, чтобы я что-то сразу покупала. Всю жизнь в рассрочку. Хорошо, что есть такая возможность», – рассуждает женщина.

У прилавков с золотыми изделиями стоят двое мужчин. Под стеклом сверкают и цепляются за глаз украшения. Но есть нюанс.

«А что, золото все только из России?», – спрашивает один из мужчин продавец.

«Да, все, поезд ушел. Золото теперь только из Костромы», – отвечает женщина.

Мужчины еще немного постояли возле прилавка и отошли.

У стенда с часами стоит пара, им лет по 25. Они рассматривают товар и шутят между собой.

«По статистике, женщины в два раза больше говорят, чем мужчины», – деловито говорит парень.

«А я тебе скажу – почему. Ведь женщины повторяют мужчинам то, что сказали», – парирует девушка.

«Ты что-то сказала?» – прищурившись, с наигранной озабоченностью спрашивает парень.

Они начинают громко смеяться.

Тем временем в отделе с музыкальными инструментами начинает звучать музыка: несколько молодых людей пришли выбрать гитару. Под веселый мотив люди рядом начинают улыбаться.

А на улице струйками мелькают люди. Им с витрин улыбаются сказочные персонажи. По артериям Минска продолжает бежать жизнь. Город готовится к зимним праздникам. Вопрос только, когда закончится эта зима.

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