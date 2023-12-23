Сбитие трех Су-34: эксперт рассказал, как это ударило по россиянам 23.12.2023, 16:50

Уничтоженные российские самолеты принадлежат к поколению 4++, они очень дорогие.

Украинские военные уничтожили сразу три самолета Су-34 на Южном направлении, что обязательно приведет к изменению тактики российских захватчиков. Об этом заявил основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он отметил, что это важный показатель с точки зрения одновременного уничтожения такого количества целей.

- Мы можем вспомнить с достоинством, что в Воздушных силах ВСУ был установлен пока мировой рекорд, когда в бою было уничтожено сразу пять летательных аппаратов. До этого рекорд был четыре, у израильтян. Сейчас уничтожили три. То есть это само по себе много о чем говорит, — сказал Романенко.

Он отметил, что сбитые российские самолеты принадлежат к поколению 4++, они очень дорогие. Романенко отметил, что украинские военные долго готовились к проведению этой операции.

- Это уничтожение, скорее всего, провели из засады, комплексом среднего или большого радиуса действия, такого, как Patriot или SAMP/T. В этом случае они уничтожили аэродинамическую цель, то есть самолет противника. И не один, а несколько. Это благодаря тому, что Они имеют больший радиус действия, так или иначе, предварительно был изучен характер действий противника, они много доставляли нам неприятностей на данном участке фронта, запускали и Х-59, и другие ракеты, бомбили, пускали управляемые бомбы., а затем внезапный выход, нанесение ударов по воздушным целям. Это характеризует высокий уровень выполнения задач расчетами зенитных ракетных комплексов, — отметил эксперт.

Кроме того, Романенко напомнил, что месяц назад был уничтожен тоже один российский самолет и, вероятно, тоже из засады.

- А здесь сразу три. Конечно, россияне сделают паузу и будут переосмысливать, смотреть, как им в дальнейшем действовать безопаснее и эффективнее. И, конечно, не исключено, что будут менять тактику действий на Южном направлении. Это наиболее вероятно, — резюмировал военный.

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