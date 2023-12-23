Семь увлекательных рождественских фильмов для всей семьи
- 23.12.2023, 16:59
Они помогут создать праздничную атмосферу.
Vikna.tv составили список новогодних и рождественскиъ фильмов для всей семьи с праздничным настроением. Выбирай себе на вечер что-то по душе.
«Мальчик по имени Рождество»
История фильма разворачивается вокруг совсем юного Николаса, который отправляется на поиски отца, а находит луч надежды в волшебном эльфийском крае.
«Замок на Рождество»
Как хочется на праздники вернуться в те теплые чувства из прошлого. Главная героиня по имени Софи не только хочет поностальгировать, но и спрятаться от возмущения своих фанатов после выпуска новой книги.
Женщина убегает от проблем в шотландский замок, о котором когда-то давно писал ее дедушка. Однако найдет ли она свое счастье в воспоминаниях прошлого?
«Ночь перед похмельем»
Иногда самыми родными людьми в мире могут стать друзья, с которыми хочется разделить радость празднования. Трое мужчин положили начало прекрасной традиции, которая жила долгих 14 лет.
Однако все меняется, и взрослая жизнь вносит свои коррективы. Удастся ли сохранить не только совместное празднование, но и дружбу?
«Здравствуй, папа, Новый год!»
Иногда бывает, что в семье кто-то может поссориться. Однако чтобы четыре разных папы перед Новым годом решили доказать, кто в доме главный — невиданного масштаба битва титанов.
Все баталии из боевиков не смогут превзойти такое противостояние, особенно с минутной музыкальной паузой от бывшего реслера Джона Сины.
«Клаус»
Писали письма бородачу в красном костюме? А могли бы вы представить, что один, в прошлом эгоистичный парень, придумал такую традицию?
Правда, поначалу для своей пользы. Но чье сердце не растопят волшебный Клаус и детские мечтательные письма?
«На месте принцессы»
Одна девушка работает шеф-поваром, другая — настоящая герцогиня. Однако связывает их удивительное сходство, которым они решают воспользоваться.
«Рождественские хроники»
Тедди и Кейт, оставшись одни дома, не встречают воров-неудачников, как всем известный Кевин. Им повезло значительно больше — встретить того самого Санту и даже побывать в его санях. Однако это обернулось угрозой сорвать Рождество.