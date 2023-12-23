Семь увлекательных рождественских фильмов для всей семьи 23.12.2023, 16:59

Они помогут создать праздничную атмосферу.

Vikna.tv составили список новогодних и рождественскиъ фильмов для всей семьи с праздничным настроением. Выбирай себе на вечер что-то по душе.

«Мальчик по имени Рождество»

История фильма разворачивается вокруг совсем юного Николаса, который отправляется на поиски отца, а находит луч надежды в волшебном эльфийском крае.

«Замок на Рождество»

Как хочется на праздники вернуться в те теплые чувства из прошлого. Главная героиня по имени Софи не только хочет поностальгировать, но и спрятаться от возмущения своих фанатов после выпуска новой книги.

Женщина убегает от проблем в шотландский замок, о котором когда-то давно писал ее дедушка. Однако найдет ли она свое счастье в воспоминаниях прошлого?

«Ночь перед похмельем»

Иногда самыми родными людьми в мире могут стать друзья, с которыми хочется разделить радость празднования. Трое мужчин положили начало прекрасной традиции, которая жила долгих 14 лет.

Однако все меняется, и взрослая жизнь вносит свои коррективы. Удастся ли сохранить не только совместное празднование, но и дружбу?

«Здравствуй, папа, Новый год!»

Иногда бывает, что в семье кто-то может поссориться. Однако чтобы четыре разных папы перед Новым годом решили доказать, кто в доме главный — невиданного масштаба битва титанов.

Все баталии из боевиков не смогут превзойти такое противостояние, особенно с минутной музыкальной паузой от бывшего реслера Джона Сины.

«Клаус»

Писали письма бородачу в красном костюме? А могли бы вы представить, что один, в прошлом эгоистичный парень, придумал такую традицию?

Правда, поначалу для своей пользы. Но чье сердце не растопят волшебный Клаус и детские мечтательные письма?

«На месте принцессы»

Одна девушка работает шеф-поваром, другая — настоящая герцогиня. Однако связывает их удивительное сходство, которым они решают воспользоваться.

«Рождественские хроники»

Тедди и Кейт, оставшись одни дома, не встречают воров-неудачников, как всем известный Кевин. Им повезло значительно больше — встретить того самого Санту и даже побывать в его санях. Однако это обернулось угрозой сорвать Рождество.

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