В автопарке ветковских коммунальников обнаружился старый американский реанимобиль 2 23.12.2023, 17:07

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Теперь он арестован.

На электронной торговой площадке «БелЮрОбеспечение» выставлен на продажу автомобиль Ford F-350 Ambulance. Автомобиль принадлежит КЖУП «Ветковское» и продается управлением принудительного исполнения Гомельского облисполкома как арестованное имущество, отмечает «Флагшток».

Ford F-серии – одна из самых успешных моделей в автомобильной истории, которая выпускается до сегодняшнего дня. Отличительной чертой автомобиля является большая грузоподъемность и наличие грузовой платформы. В одной из модификаций грузовая платформа заменена реанимобилем. Именно такая модель 1989 года года выпуска находится в собственности КЖУП «Ветковское».

Каким образом в собственности районной жилищно-коммунальной организации оказался автомобиль скорой медицинской помощи определить сложно. Автомобиль длительное время не эксплуатировался, зарегистрирован на транзитных номерах, комплектность и работоспособность не установлена.

Реанимобиль перекрашен в белый цвет, что говорит о том, что в последнее время он не использовался по прямому предназначению. Ранее автомобиль вероятно использовался в России. На это косвенно указывает знак государства регистрации «RUS», находящийся в внутри фургона, и российские шины «КАМА».

Начальная цена аукциона составляет 22 600 BYN. В качестве недостатков продавец отмечает наличие коррозии, повреждения лакокрасочного покрытия и другие возможные неисправности, которые станут известны только после проведения диагностики. Торги состоятся 9 января 2024 года.

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