Что почем можно купить на минской Комаровке в большие выходные 23.12.2023, 17:25

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Есть клубника, но цена кусается.

«Минск-Новости» оценили ассортимент Комаровки и рассказывают, какие овощи и фрукты и почем сегодня на главном столичном рынке.

Несмотря на не сезон на рынке представлен хороший выбор овощей.

За баклажаны продавцы в среднем просят 4 рубля, но есть варианты и дороже. Импортные — удовольствие не самое дешевое: от 9 до 11,50 руб. За кило белокочанной капусты просят от 1,12 до 3, репчатого лука — 0,99−3,50, репчатого лука для салата — от 10 рублей, отечественного картофеля — 0,89−3.

Доступны по ценам морковь и свекла. За килограмм корнеплодов просят 1,29−3,50 руб. А ценник на огурцы и помидоры подрос. Первые отдают за 4,50−15, а яркие томаты — за 3,50−25. Черри — от 6,90.

Крупные перцы можно найти и за 5 рублей, и за 10. Чеснок продолжает лидировать в рейтинге дорогих товаров на рынке. Его отдают за 9,90−15 рублей. Радует, что даже зимой на Комаровском удастся отыскать редис (от 4,50 до 8 рублей за 500 г).

За пучок зелени (100 г) нужно заплатить от 1,50 до 5, в зависимости от вида.

Прилавки с фруктами тоже не пустуют. Главный фрукт новогодних праздников — мандарины — обойдутся от 3,50 за кило, но есть и дороже.

За апельсины просят от 3,50 до 15, ананасы — от 4,50 до 20, бананы — от 3,50 до 5,90, виноград — от 5,90. Грейпфруты можно отыскать за 7,50, гранат — за 3,90, груши — за 3,50, киви — за 3,80 за кило.

На лимоны ценник не кусается — от 3,90. Яблоки разных сортов продают от 1,99. Крупная и, по убеждениям продавцов, сладкая хурма есть даже за 2,90.

Найти на рынке ягоды в декабре возможно. Правда, стоимость местами впечатляет.

Любителям голубики придется заплатить от 85 рублей за кило. Тем, кто предпочитает клубнику, — 25−27,50 за 500 грамм. Лоток малины (125 г) обойдется в 15 рублей. За кило полезной клюквы — 13,50−15.

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