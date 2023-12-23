Украинские бойцы разбили российскую штурмовую колонну возле Спорного 23.12.2023, 17:35

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Штурм для россиян окончился пленом.

Украинские бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады отразили вражеское наступление близ Спорного, севернее Соледара. Штурм для россиян окончился пленом.

Как сообщает censor.net, вражеские БМП подъехали почти вплотную к позициям Сил обороны Украины и высадили десант. Но слаженные действия украинского подразделения позволили удержать позиции вблизи Спорного. Воины 8-го батальона дали отпор оккупантам.

Сначала обезвредили технику, а потом принялись за десант. Оккупанты пытались штурмовать окопы, но в результате им даже не удалось скрыться. Они сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

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