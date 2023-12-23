Путиниста-певца Иракли поставили на место на молдавской границе 6 23.12.2023, 17:58

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Ираклий Пирцхалава

Его отправили обратно в Москву.

Российского певца-путиниста Иракли (настоящее имя – Ираклий Пирцхалава) развернули на границе с Молдовой и без объяснения отправили обратно в Москву. В стране артист запланировал ряд концертов, но его не упустили и попросили «не обижаться».

Исполнитель заявил, что «это все политические разборки», а сам он якобы стал жертвой и грустит из-за того, что подвел фанатов. Комментарий путиниста процитировали росСМИ, отмечает obozrevatel.com.

Иракли запланировал выступления в городах Оргеев и Бельке. Однако концертам не суждено было состояться. Как заявил певец, «было указание сверху», чтобы именно его не пускали в страну.

- Без объяснения причин пограничники не пустили меня в страну, где должно было состояться несколько концертов. Вызывает печаль и ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, – сказал путинист.

В пресс-службе пограничной полиции Молдовы российским СМИ не предоставили подробностей этого инцидента, но отметили, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну.

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