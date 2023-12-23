Эксперт: Трамп может выкрутить в свою пользу решение суда в Колорадо 23.12.2023, 18:20

Дональд Трамп

Александр Хара - о президентской кампании 2024 года в США.

Верховный суд Колорадо принял решение исключить экс-президента США Дональда Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз в этом штате. То есть решением этого суда Трампу запрещено участвовать в выборах президента в пределах этого штата. Такое решение является беспрецедентным поворотом в американской политике, но оно еще может быть обжаловано в Верховном суде США. Однако ситуация с такими судебными перипетиями может не навредить, а наоборот – стать выгодной для Трампа.

Эксперт украинского Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в интервью «Главреду» рассказал, как 45-й президент США может использовать в свою пользу ситуацию с этим судебным решением.

«У Байдена есть проблемы, связанные с общим состоянием экономики, потому что он только сейчас преодолел инфляцию. Так же сильно по нему ударила политика поддержки Израиля. На фоне электоральных проблем Байдена, у Трампа довольно неплохие шансы, потому что он манипулирует и апеллирует к чувствам, к бессознательному», – отметил Александр Хара.

Дипломат говорит, что у Трампа уже есть достаточное количество аргументов против Байдена, в то же время трампийцы не чураются искажать факты, смешивая правду и ложь.

«Поэтому это решение суда Колорадо, напротив, может стать подарком для Трампа, поскольку дополнительный аргумент освежил чувство несправедливости. Но если в вопросе секретных документов и подстрекательстве к мятежу будет принято уголовное решение, определенное количество вменяемых республиканцев не захотят иметь с ним дел. Ведь это бьет по святому – Конституции США», – сказал дипломат.

Напомним, ранее Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Решение применимо только к Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года.

Суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в президенты по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Имя Трампа исключили из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента.

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