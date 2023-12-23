закрыть
23 декабря 2023, суббота, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина ввела санкции против белорусской IT-компании

1
  • 23.12.2023, 18:24
Украина ввела санкции против белорусской IT-компании

Активы компании заблокированы.

Украина ввела санкции против белорусской IT-компании — резидента парка высоких технологий «Масштабные решения». Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение включить компанию в санкционный список 23 декабря — в этот же день его своим указом одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

«Масштабные решения» попали в санкционный список из 134 компаний (в основном российских) и 51 физического лица (граждан России, Кипра, Латвии и Украины). Согласно документу, общество с ограниченной ответственностью «Масштабные решения» зарегистрировано в Минске на улице Могилевской, 39А-9, помещение 510.

Украина сроком на пять лет блокирует активы компании, полностью останавливает торговые операции с ней, останавливает транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещает выводить капитал со своей территории. Также Киев аннулирует все лицензии и запрещает «Масштабным решениям» участвовать в приватизации, аренде госимущества и приобретать земельные участки.

ООО «Масштабные решения», как указано на сайте компании, основана в 2011 году и является резидентом ПВТ с 2013 года. Компания, помимо прочего, разрабатывает различные системы электронного документооборота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров