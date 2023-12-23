Украина ввела санкции против белорусской IT-компании 1 23.12.2023, 18:24

Активы компании заблокированы.

Украина ввела санкции против белорусской IT-компании — резидента парка высоких технологий «Масштабные решения». Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение включить компанию в санкционный список 23 декабря — в этот же день его своим указом одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

«Масштабные решения» попали в санкционный список из 134 компаний (в основном российских) и 51 физического лица (граждан России, Кипра, Латвии и Украины). Согласно документу, общество с ограниченной ответственностью «Масштабные решения» зарегистрировано в Минске на улице Могилевской, 39А-9, помещение 510.

Украина сроком на пять лет блокирует активы компании, полностью останавливает торговые операции с ней, останавливает транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещает выводить капитал со своей территории. Также Киев аннулирует все лицензии и запрещает «Масштабным решениям» участвовать в приватизации, аренде госимущества и приобретать земельные участки.

ООО «Масштабные решения», как указано на сайте компании, основана в 2011 году и является резидентом ПВТ с 2013 года. Компания, помимо прочего, разрабатывает различные системы электронного документооборота.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».