Братчук: Россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма 23.12.2023, 18:34

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Фото:Миноброны РФ

Оккупанты испугались боеспособности Украины в воздушном пространстве.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук рассказал, что вопросы возможной эвакуации подразделений Воздушных сил Российской Федерации из временно оккупированного Крыма рассматриваются на высших уровнях.

- Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде, – отметил он.

Братчук подчеркнул, что украинские военные продолжают демонстрировать свою боеспособность в воздушном пространстве даже без использования истребителей F-16.

- Украина демонстрирует в небе успехи. С учетом того, что сегодня у нас еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе, пока временно. Мы прекрасно понимаем, когда авиационный компонент украинских сил станет более мощным и активным (речь идет о самолетах F-16 — ред.). Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость, — резюмировал Сергей Братчук.

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