Россиянам придется вспомнить «ножки Буша» 5 23.12.2023, 19:00

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В РФ серьезные проблемы с продуктами питания.

В России «все хорошо», экономика «процветает», «жить стало лучше и веселее», «продуктов, медикаментов и запчастей для радиоэлектроники хватает». Но почему тогда отменили таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур на весь 2024 год? Непонятно, это возврат к девяностым годам, когда «ножки Буша» и полтора миллиона тонн пшеницы из Украины спасли голодающую Россию? Задается вопросом телеграм-канал «Вольнодумец».

Или это результат «успехов» российского сельского хозяйства, которым руководит сын секретаря совета безопасности России Дмитрий Патрушев? Ну тот самый, которого кремлевские СМИ все время прочат в будущие президенты России …после Путина. Но беда, «путины» не заканчиваются. На этот отвлекающий маневр Кремля многие купились.

Дмитрий Патрушев даже для поддержания легенды не может выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты России – помешали яйца!

Так вот, правительство РФ обнулило на весь 2024 таможенные пошлины не из-за проблем с обеспечением населения продуктами питания. Нет, это забота о людях. «Решение принято для стабилизации цен и наращивания предложений на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы». А для чего стабилизировать, если всего полно? Или?

Российские СМИ сообщают также, что теперь «на сайте минсельхоза ежедневно будет размещаться информация об остатке объемов мяса домашних кур, в отношении которого предоставляется тарифная льгота». Ну чтобы все запасались от «российского изобилия!»

Очевидно мы наблюдаем начало проблем с продуктами питания в самой России. Все это мы наблюдали два прошедших года в «ЛДНР» и так называемых «новых территориях». Эти проблемы не могли не начаться в стране, где треть бюджета идет на войну с соседом и высокие «зарплаты» только у солдат «мясных» штурмов.

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