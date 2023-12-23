Традиционные рождественские напитки: простые рецепты глинтвейна и коктейля «Эгг-ног» 23.12.2023, 19:11

Они отлично подойдут для праздничного ужина.

Многие из нас перед зимними праздниками сосредотачиваются на том, какую еду приготовить, но не забывайте, что подходящие напитки могут полностью изменить ваш праздничный ужин, отмечает «Фокус».

Глинтвейн Эшфорд Касл

Глинтвейн очень уместен в это время года – есть что-то праздничное в его сладком и пряном вкусе.

Ингредиенты

вино красное – 1 бутылка;

палочка корицы – 1-2 шт;

анис – 2 шт;

гвоздика – 6 шт;

цедра апельсина – 1 шт;

пудра сахарная – 2 ст.л;

джин – 50 мл.

Приготовление

Растворите сахарную пудру в небольшом количестве красного вина, чтобы получился густой сироп. Это можно не делать, если вы предпочитаете менее сладкий напиток.

Добавьте остальное вино и другие ингредиенты и варите на слабом огне 20 минут. Чем дольше вы нагреваете смесь, тем больше аромата приобретает вино, но ни в коем случае не позволяйте ему перекипеть.

Добавьте перед подачей немного джина. Разлейте напиток и подавайте, украсив долькой апельсина и палочкой корицы.

Для тех, кто не любит вкус вина, всегда есть другие варианты.

Коктейль эгг-ног

Ингредиенты

молоко – 30 мл;

сливки взбитые – 30 мл;

сироп карамельный или ванильный – 15 мл;

виски – 30 мл;

рома – 30 мл;

яйцо – 1 шт;

кубики льда – 2-4 шт;

палочка корицы –1шт;

Приготовление

Налейте молоко, сливки, сироп, виски и ром в шейкер.

Введите в смесь одно яйцо. Плотно закройте шейкер и хорошо встряхните.

Откройте шейкер и добавьте в него несколько кубиков льда, затем снова встряхните.

Процедите коктейль в стакан, украсьте палочкой корицы и взбитыми сливками.

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