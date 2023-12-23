«Считаю до пяти»: мужчина с арматурой разбил стекло в фуре на границе Польши с Беларусью
- 23.12.2023, 19:23
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Конфликт произошел в очереди фур.
На въезде в Беларусь для легковых автомобилей и автобусов сложилась непростая ситуация. Люди не выдерживают, случаются драки. Но ситуация сложная и в очередях из грузовиков.
Это видео прислал «АвтоГродно» читатель, он сам водитель большегруза.
Конфликт произошел в очереди фур, которые стояли со стороны Польши в сторону Беларуси у брестского пункта пропуска.
– Очередь большая, все напряжены. Один из водителей что-то напутал и ему показалось, что другой влез в очередь, объехав длинный хвост. Он не выдержал и подбежал к этому грузовику с куском арматуры. У мужчины эмоции зашкаливали, он требовал у второго водителя выехать из очереди и вернуться на свое место, начался конфликт, – рассказывает читатель.
Мужчина с арматурой нанес несколько ударов по фуре и не позволял автору видео объяснить ситуацию, предоставить доказательства законного нахождения на этом месте.
– Ты сейчас останешься без фар, я считаю до пяти. Заводи и сваливай, – сказал мужчина и вскоре своим ломиком разбил водительское стекло грузовика, после чего убежал.
Как сообщает читатель, неизвестный мужчина куда-то уехал и, насколько известно, до сих пор его найти не удалось. Случай произошел 21 декабря.