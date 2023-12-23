Игра с бункерным на опережение Орест Сохар

23.12.2023, 19:28

2,432

Фото: Bing

$300 миллиардов на кону.

Конфискация активов российского центробанка в пользу Украины – это не только о деньгах, сколько о зрелости украинских партнеров. Если они «постригут» Кремль, это будет означать только одно: США и ЕС компенсировали тот дефицит решимости, который сопровождал их на протяжении всего периода войны Московии против Украины.

Администрация Байдена начала срочные переговоры об использовании арестованных $300 млрд активов российского центробанка. Их хотят использовать для помощи Украине. Конгресс поддерживает законопроект, Байден хочет провести решение до 24 февраля 2024 года – это мы знаем из The New York Times.

Но из аналитики FT раскрывается несколько иная картина: роль США в этом походе за «золотым руном» больше политическая, чем реальная. Uncle Sam арестовал всего $5 млрд, в то время как €260 млрд активов ЦБ Московии заморожено в ЕС, Австралии, Японии и Великобритании. Около €210 млрд — хранится в ЕС в виде наличных и государственных облигаций.

И здесь, собственно, подвох: европейцы, особенно французы, немцы и итальянцы гораздо осторожнее американцев в «стрижке» «золотого руна». С одной стороны они боятся ответа со стороны Кремля, с другой — боятся, что Китай или Саудовская Аравия заберут из ЕС свои деньги.

Следовательно судьба «трехсот ярдов» сегодня зависит от политической убедительности США и Великобритании, которая также выступает за изъятие активов государства-террориста.

Если ЕС, США и G7 таки «рейдернут» у Кремля парочку сотен «ярдов», это будет свидетельствовать об изменении стратегической модели поведения наших западных партнеров: они готовы не только реагировать на агрессию России, но и брать инициативу на себя… и продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу и независимость.

Ключевое для нас слово – «если»…

Добавлю, что это не план Б. Эти средства ожидаются дополнительно обещанной помощи со стороны США и ЕС.

Орест Сохар, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».