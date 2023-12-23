Во сколько сейчас обойдется дачный участок под Минском? 23.12.2023, 19:38

Стали известны итоги аукциона по продаже земли в садовых товариществах.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в садовых товариществах Минского района для ведения коллективного садоводства. Realt рассказал об итогах торгов.

На аукцион было предложено 20 дачных участков в садовых товариществах «Малиновка» Лошанского сельсовета (1), «Ручеек» Лошанского сельсовета (7), «Светлые пруды» Лошанского сельсовета (1), «Наш родник плюс» Луговослободского сельсовета (5), «Новые земли» Луговослободского сельсовета (5), «Ромашка Соломореченская» Папернянского сельсовета (1). Все земельные наделы были выставлены на аукцион повторно.

СТ «Ручеек» расположено в 21 километре от МКАД в д. Рябушки. Из семи предложенных на аукцион лотов торги прошли по двум. На участок с кадастровым номером 6236 8400 0025 0004 91 № 280 претендовали 2 человека. Он насчитывает 8,06 сотки и оснащен электричеством. При начальной цене 7 000 рублей лот продан за 9 317 рублей, или 2 917 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

За участок с кадастровым номером 6236 8400 0025 0004 89 № 390 боролись 3 человека. Площадь земельного надела составляет 7,96 сотки. Из коммуникаций имеется электричество. Лот был оценен в 7 000 рублей, продан на торгах за 10 249 рублей, или 3 209 долларов.

На 4 участка подали по одному заявлению, они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На один участок заявок не поступило.

Победители аукциона (единственные заявители) обязаны возместить СТ «Ручеек» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков по 60 (шестьдесят) базовых величин, или 2 220 рублей.

В СТ «Наш родник плюс» торги прошли по одному участку № 240 А. Земельный надел оснащен электричеством и насчитывает 7,82 сотки. На лот поступило 2 заявки. Он продан за 11 300 рублей, или 3 538 долларов.

На 2 участка подали по одной заявке, еще на 2 надела заявлений не поступило.

Победители аукциона (единственные заявители) обязаны возместить СТ «Наш родник плюс» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков по 160 (сто шестьдесят) белорусских рублей.

На участки в СТ «Малиновка», «Светлые пруды», «Новые земли» и «Ромашка Соломореченская» заявлений не поступило.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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