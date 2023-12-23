В Беларуси завтра днем будет до +3°С 23.12.2023, 19:52

Прогноз погоды на 24-26 декабря.

24 декабря ночью погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный до порывистого, ночью местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0.. -5°С, максимальная днем -2.. +3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает pogoda.by.

25 декабря погоду обусловит система фронтальных разделов, смещающаяся с Западной Европы, днем начнут поступать теплые воздушные массы атлантического происхождения. Облачно с прояснениями. Временами осадки (снег, переходящий в дождь). В отдельных районах слабая метель, гололед, ночью и утром

на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0.. -6°С, днем от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу.

26 декабря сохранится влияние атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, распространяющихся с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью местами, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью -3.. +3°С, по юго-западу до +5°С, днем от +1°С по северу до +9°С по югу.

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