В каком случае налоговая может заинтересоваться расходами и доходами белорусов? 2 23.12.2023, 20:27

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Примеры из жизни.

Переводы, посылки, продажи в телеграм-каналах и соцсетях, крупные покупки – вот что привлекает внимание налоговых органов для проверки ваших доходов и расходов. Как же проходит такая проверка и что может послужить поводом для ее проведения?

В статье приводятся примеры, собранные из различных официальных источников, отмечает myfin.by.

Откуда деньги?

Налоговые органы на постоянной основе проверяют соотношение доходов и расходов физических лиц, которые так или иначе попали в их поле зрения. Под контроль попадают те, кто имеет существенный разрыв между регулярным доходом и расходами, особенно при наличии дорогостоящих покупок.

Если после первого этапа – камеральной проверки (т.е. без уведомления проверяемого) соответствия расходов и доходов, который проводится на основании информации и сведений, имеющихся в налоговом органе, – будет установлено, что расходы выше доходов на 1000 базовых величин – 37000 рублей (с 2024 года планируется – на 1500 базовых величин), то спросят, откуда деньги. В случае запроса от определенных госорганов провести проверку и запросить пояснения могут и при меньшей сумме превышения.

В том случае, если пояснения не будут убедительными, подоходный налог составит 26% от суммы превышения расходов над доходами.

Только в Витебской области в январе – сентябре этого года налоговые органы обратили внимание на 397 человек. Они заподозрили, что эти люди живут не по средствам. После проведения камеральных проверок соответствия доходов и расходов у 242 человек нашли превышение расходов над доходами, которое те не смогли документально обосновать, и доначислили им более 1,7 млн рублей подоходного налога.

Итак, рассказываем подробнее, что привлекает внимание налоговых органов и как в этом случае проводится проверка соответствия расходов доходам физлица.

Что точно привлечет внимание

1. Крупные покупки.

Приобретение недвижимости, дорогого автомобиля привлечет внимание, если доходы физлица не сопоставимы с такими приобретениями.

Например, налоговым органом проведена камеральная проверка соответствия доходов и расходов гражданина, который приобрел дорогостоящий электромобиль. В качестве источника доходов тот заявил денежные средства, полученные по договору займа от иностранного гражданина. Вместе с тем иностранный гражданин факт предоставления займа не подтвердил. В связи с этим проверяемому лицу был предъявлен к уплате подоходный налог в размере 40 000 рублей.

2. Длительное нахождение физлица в базе незанятых в экономике.

Налоговики регулярно проводят контрольно-аналитические мероприятия в отношении физических лиц, которые находятся в базе данных не занятых в экономике граждан. В результате при сопоставлении расходов с доходами зачастую выявляется сомнительная разница: многие граждане получают скрытые доходы.

Например, мужчина, который не числится на официальной работе 10 лет, предоставил справку, что выращивает сельхозпродукцию – картофель в одном из районов. Однако в результате подсчетов сотрудники ИМНС Жодино выявили существенную разницу между заявленными доходами и расходами. В результате он уплатил в бюджет еще около 10 000 рублей подоходного налога. При указании доходов от сдачи сельхозпродукции или от сбора грибов и ягод в пояснениях об источниках доходов, нужно заплатить 10% от суммы превышения в том случае, если сумма доходов будет больше 200 базовых величин в течение налогового периода.

С 2023 года в денежные доходы физлиц, которые как минимум 5 лет непрерывно числятся не занятыми в экономике и включены в базу «тунеядцев», не включаются подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги. Исключение сделали для таких доходов, полученных от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек, опекуна, попечителя и подопечного. Но их размер ограничили: их общая сумма не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3700 рублей) в течение года. Иначе придется заплатить подоходный налог – 10% от суммы превышения.

Например, женщина в 2023 году купила автомобиль за 65 000 долларов. При этом она включена в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, более 5 лет. После получения требования налогового органа в пояснениях об источниках дохода она указала, что в 2023 году деньги на автомобиль ей подарил отец. С суммы, превышающей 100 БВ, ей придется уплатить подоходный налог по ставке 10%.

3. Выплаты организацией зарплаты работникам в минимальном размере.

Например, инспекцией проведена камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица в отношении работника организации, получающего заработную плату в размере ниже установленной минимальной заработной платы. При этом указанным лицом осуществлялись расходы на приобретение недвижимости и транспортных средств. Происхождение денежных средств на осуществление вышеуказанных расходов проверяемое лицо пояснить не смогло, в связи с чем ему был предъявлен к уплате подоходный налог в размере 69,3 тысячи рублей.

4. Анонимные сообщения и звонки на телефон доверия.

Например, в конце лета некий гражданин позвонил по телефону 189 в контакт-центр МНС и сообщил, что «гражданка Х живет не по средствам и слишком часто меняет статусные автомобили».

Эта гражданка пояснила работниками третьего оперативного отдела ИМНС по г. Минску, что заявитель – ее бывший муж, и представила свою версию событий: бывший муж зарегистрирован в качестве ИП, длительное время занимается покупкой-продажей автомобилей, однако официальной предпринимательской деятельности не осуществляет и налоги не платит. Он приобретает за границей автомобили премиальных брендов и реализует их гражданам Беларуси и России. Чтобы не уплачивать налоги от этой деятельности, все приобретенные автомобили он оформляет на других лиц, и гражданка Х была одной из них.

Налоговым органом установлены все этапы движения 21 автомобиля с момента их ввоза в страну до продажи покупателям и круг доверенных лиц, выступавших в роли номинальных владельцев автомобилей: мама, сын, племянница и четыре близких друга. Их опросили, и все они заявили следующее: очень хотел купить статусный автомобиль, но оказалось, что это все не мое, и спустя пару дней/недель/месяцев я решил продать его.

Теперь налоговые органы всесторонне изучат финансовые возможности всех номинальных владельцев. Если они в итоге расскажут правду – дальше налоговые органы будут общаться с предпринимателем, а если нет – владельцы, которые не смогут подтвердить источники своих доходов, будут платить подоходный налог.

А что еще может заинтересовать

Кроме того, если вы не осуществляете официальную предпринимательскую деятельность, или осуществляете ее только по определенным направлениям, либо предоставляете по ней налоговые декларации с незначительными суммами, то налоговые органы могут заинтересовать:

1. Активная коммерческая деятельность в мессенджерах, соцсетях, на сайтах объявлений, через почту (продажа и перепродажа различных товаров через Telegram, Viber, Instagram, площадки с объявлениями, систематическая пересылка посылок).

Например, третий оперативный отдел ИМНС по г. Минску недавно подвел промежуточные результаты тематической операции под условным названием «Контрабанда из Европы» (кстати, такие проверки производятся систематически):

- отработаны тематические группы в Telegram, Viber, предлагающие покупателям товары из Европы;

- установлено 10 физических лиц, получивших суммарный доход от незаконной деятельности в размере более 301 тыс. рублей (каждый от 7 000 до 100 000 рублей за реализацию витаминов, одежды, чая, кофе, товаров из Iкеа, косметики, БАДов, автозапчастей);

- в отношении всех нарушителей составлены протоколы, материалы переданы в Экономический суд Минска.

2. Получение переводов на банковские счета, карты, через операторов почтовой связи.

Конечно, налоговые органы не отслеживают каждый перевод, прямого доступа к информации по банковским счетам физлиц у них нет.

Но! Налоговики вправе запросить информацию у банка и операторов почтовой связи в рамках камеральной проверки соответствия расходов и доходов человека.

И уже при анализе могут вызвать вопросы:

- регулярные поступления фиксированных сумм;

- регулярные поступления от одних и тех же людей;

- многочисленные частые переводы от граждан, ИП и фирм.

Такие переводы налоговики могут расценить как скрытые доходы от предпринимательской деятельности, и разубедить их в этом будет сложно.

Как проводится проверка

Процедура камерального контроля соотношения расходов физлица его доходам проходит в 2 этапа.

1. Предварительный этап камеральной проверки:

Проводится без уведомления проверяемого физлица на основании информации и сведений, имеющихся в налоговом органе. Это значит, что проверка идет, а физлицо не знает, что его проверяют.

О результатах проведения предварительного этапа проверки налоговым органом составляется расчет расходов и доходов физлица.

Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем составления расчета, составляется заключение о результатах предварительного этапа проверки.

2. Последующий этап проверки проводится, если по результатам предварительного этапа выявлено превышение расходов над доходами:

- в размере 1000 и более БВ;

- независимо от суммы такого превышения – если проверка проводится по запросам правоохранительных либо иных контролирующих органов, поручениям МНС и инспекций МНС по областям и г. Минску.

Если налоговая установила превышение расходов над доходами, то в адрес гражданина направляется требование о представлении пояснений об источниках доходов вместе с расчетом превышения. Эти документы вручают лично или отправляют заказным письмом с уведомлением о получении. Если не забрать письмо, отправят повторно. И в этом случае физлицо считается уведомленным, а документы – полученными.

Срок представления пояснений (их можно предоставить в письменной или электронной форме) – 30 календарных дней с даты получения требования. Этот срок продлевается на периоды больничного, нахождения за границей или в командировке при документальном подтверждении таких периодов.

Если срок представления пояснений пропущен – они не принимаются.

Налоговый орган изучает представленные пояснения и документы физлица для подтверждения доходов и (или) расходов и решает, принять их во внимание или нет.

Если по результатам проверки:

- установлено отсутствие превышения расходов над доходами проверяемого лица – составляется уточненный расчет и сообщение о соответствии расходов доходам физлица, которое направляется физлицу;

- выявлено превышение расходов над доходами физлица – составляется акт проверки.

При несогласии с выводами физлицо может подать возражения по акту проверки либо жалобу на решение по акту проверки.

Как посчитают расходы физлица

К расходам физлица относятся:

- денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения его здоровья и обеспечения его жизнедеятельности, в размере БПМ в среднем на душу населения;

- денежные средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере 50% БПМ в среднем на душу населения в отношении каждого ребенка до 18 лет, который находится на содержании этого физлица.

Если у налогового органа имеется информация о фактических расходах физлица на указанные выше цели в большем размере, то учтут фактические расходы.

И к этим стандартным расходам добавят все расходы, сведениями о которых будет располагать налоговый орган (на покупку недвижимости, автомобилей, на оплату обучения и др.).

Где налоговый орган берет информацию

Источники информации для контроля за расходами:

- Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру – сведения о регистрации недвижимого имущества.

- ГАИ – сведения о регистрации транспортных средств.

- Банки – информация о движении денежных средств по счетам физлица, в т. ч. по электронным кошелькам.

- Таможенные органы – сведения о товарах, ввозимых на территорию страны, и товаров, по которым производится возврат Tax Free.

- Итоги уголовных, административных процессов, выездных налоговых проверок – информация о выявленном в их ходе имуществе (бытовая техника, ювелирные украшения, дорогостоящий ремонт и т. д.).

- Запросы в госорганы и организации.

- Другие источники.

Когда пояснения об источниках дохода могут не принять во внимание?

Если при рассмотрении пояснений налоговый орган установит факты, которые говорят о том, что человек не мог получить указанный вид дохода или заявленную сумму, пояснения не примут.

Налоговая может не принять пояснения об источниках дохода, если:

1. Отсутствовала возможность или реальность получения физлицом таких доходов.

Например, гражданин указал в пояснении, что деньги взял взаймы у родного брата по договору займа. Налоговый орган выяснил, что в день заключения договора займа брат находился за пределами Беларуси и возможности заключить такой договор у него не было. Также проверка превышения расходов над доходами брата показала, что возможности предоставить деньги в заем у него не было из-за отсутствия соответствующих доходов.

2. Совершена сделка, не имеющая иных правовых последствий, в т. ч. не влекущая изменения прав и обязанностей ее сторон, кроме направленности на неуплату (неполную уплату) суммы налога.

Например, женщина указала в пояснениях, что деньги в сумме 23 000 долларов США ей подарил дедушка. При опросе дедушки выяснилось, что он такой подарок не делал.

3. Есть расхождения об условиях и порядке получения дохода в информации, представленной проверяемым физлицом и лицом, являющимся источником дохода.

Например, гражданин указал в пояснении, что деньги он получил по договору дарения от мамы в декабре 2022, а мама получила их от продажи квартиры. При этом, согласно документам, деньги от продажи квартиры мама получила только в феврале 2023.

4. Заявлен доход, с которого не были уплачены соответствующие налоги, сборы (пошлины). Исключение составляют ситуации, когда такой доход освобождается от налогообложения или не признается объектом налогообложения.

5. Заявлены доходы от предпринимательской деятельности, полученные физлицом, являющимся ИП, если он представил информацию о таких доходах в уточненных налоговых декларациях после получения требования о представлении пояснений.

6. Пояснения об источниках доходов представлены по истечении установленного срока, т. е. 30 календарных дней или 30 календарных дней плюс дни продления, подтвержденные документально.

Период, за который могут провести проверку

Налоговая проверка проводится за полный календарный месяц (несколько полных календарных месяцев) текущего календарного года, а также за 10 предшествующих полных календарных лет.

Проверка может проводиться и за период более 10 лет, если физлицо в пояснениях об источниках доходов заявит более ранний период их возникновения.

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