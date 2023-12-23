Серебро или золото: какие цвета принесут успех и удачу в 2024-ом году 23.12.2023, 20:44

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До Нового года осталось 8 дней.

Чтобы удача стала вашей верной спутницей в наступающем 2024 году, а Зеленый Дракон щедро одарил вас земными благами, выберите для новогоднего наряда те цвета, которые любит хозяин года. В этих же цветах постарайтесь украсить дом и накрыть праздничный стол.

Символ наступающего 2024 года – Зеленый Деревянный Дракон. Какие цвета любит покровитель будущего года, в чем и как встречать Новый год, чтобы добиться благосклонности Дракона, рассказала психолог и нумеролог Анастасия Каримова.

В наряде какого цвета встречать 2024 год Дракона

Дракон это мифическое животное, герой сказок и обязательный персонаж всевозможных праздников и карнавалов. Кроме того, легенды утверждают, что драконы любят сокровища. Поэтому неудивительно, что Дракон любит все яркое и блестящее.

Цветами удачи 2024 года стали:

- Огненный (красный) всегда популярен в дни новогодних праздников. Он символизирует счастье, любовь и удачу, огонь и страсть. В китайской культуре красный цвет является одним из самых любимых и популярных, поэтому выбор красного наряда будет очень кстати.

- Золотой (желтый). Ярко-желтые ткани, золотые блестки и пайетки всегда смотрятся очень празднично. Золотой цвет символизирует солнце, богатство и процветание. Золотого цвета будет достаточно, даже если вы используете в своем образе только один-два золотых аксессуара: пояс, заколку, сумочку или шарф.

- Серебряный (белый). Символ чистоты и обновления. Это идеальный символ для начала нового этапа в жизни, в том числе для встречи Нового года. Входите в год Дракона с новыми мечтами, планами и желаниями, в новом белом платье с серебрянной отделкой. Такой гармоничный образ Дракон точно оценит.

- Изумрудный (зеленый). Этот цвет – сама сущность Дракона. Глубокий, сильный и спокойный. Изумрудный символизирует гармонию, природу и саму жизнь. Покажите свою приверженность хозяину года, надев зеленое платье любого оттенка или галстук с зеленым рисунком. Такой выбор цвета также продемонстрирует ваше стремление в личностному и карьерному росту в будущем году.

Не стоит встречать Новый год в черном, темно-сером или синем наряде. Эти цвета Дракон не любит. Но если именно эти цвета для вас являются ресурсными, Дракон пойдет вам навстречу. И все же, если вы решили встречать Новый год в абсолютно монохромном черном образе, добавьте к своему наряду золотые или серебряные украшения, чтобы задобрить Дракона.

Как и где встречать Новый год 2024

Чтобы встреча Нового года прошла успешно и запомнилась вам , вашим гостям и особенно Зеленому Дракону, прислушайтесь к советам Анастасии Каримовой:

- ярко украсьте в доме все, что возможно;

- пусть все искрится и мерцает огнями — используйте гирлянды, свечи, растопите камин в новогоднюю ночь;

- купите новое растение в горшке и тоже украсьте его к Новому году.

Продукты, которые обязательно нужно поставить на новогодний стол:

- апельсины;

- красные яблоки;

- гранат;

- инжир;

- виноград;

- мед;

- орехи.

Раз дракон любит шумные праздники, тихое застолье в семейном кругу его не впечатлит. Если у вас есть возможность, отравляйтесь встречать Новый году в ресторан или в гости. Или же пригласите гостей к себе и пошумите хоть немного.

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