Россияне начинали штурм колонной БМП и танков на Купянском направлении, но в итоге техника развернулась 23.12.2023, 21:07

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ВСУ назвали кадры «очень красноречивыми».

Российские захватчики на Купянском направлении предприняли попытку провести штурм с использованием значительного количества бронированной техники. Но в результате вражеские боевые машины пехоты и танки отступили, бросив оккупантов. Видео боя вблизи Синьковки Харьковской области опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«В разы превосходящий противник немалой колонной бронетехники пытался штурмовать наши позиции. В итоге вражеская техника отступила, бросив пехоту, подрываясь на обратном пути. Очень красноречивые кадры, однозначно заслуживающие внимания», — рассказали в описании к ролику от ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины.

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