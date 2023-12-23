Полину Шарендо-Панасюк этапировали из Гомельского СИЗО №3 23.12.2023, 21:04

Полина Шарендо-Панасюк

При этом родные не знают, куда именно ее направили.

Политзаключенную и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк в четверг, 21 декабря, этапировали из Гомельского СИЗО №3 в «место отбывания наказания». Об этом в «Фейсбуке» сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

«Скорее всего это вновь будет печально известная колония для женщин-рецидивисток №24 (Заречье). Для Полины начался очередной «год сурка» через бесконечные ШИЗО и ПКТ. Держись любимая, держись», - написал Андрей Шарендо.