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Полину Шарендо-Панасюк этапировали из Гомельского СИЗО №3

  • 23.12.2023, 21:04
Полину Шарендо-Панасюк этапировали из Гомельского СИЗО №3
Полина Шарендо-Панасюк

При этом родные не знают, куда именно ее направили.

Политзаключенную и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк в четверг, 21 декабря, этапировали из Гомельского СИЗО №3 в «место отбывания наказания». Об этом в «Фейсбуке» сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

«Скорее всего это вновь будет печально известная колония для женщин-рецидивисток №24 (Заречье). Для Полины начался очередной «год сурка» через бесконечные ШИЗО и ПКТ. Держись любимая, держись», - написал Андрей Шарендо.

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