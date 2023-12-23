Благодаря перченой закуске минчанка получила от ресторана $106 23.12.2023, 21:35

Как так получилось?

Сходить в ресторан, обжечь гортань и пойти в суд. Вряд ли кто-то ожидает подобного финала от отдыха в заведении, но именно с такими проблемами столкнулась жительница Минска, пишет «Онлайнер».

История, о которой пойдет речь, произошла еще в июне. Девушка вместе с подругой пришла в ресторанчик кавказской кухни. Помимо прочего она заказала себе горячую закуску «Кубдари». Это такая грузинская лепешка с мясом, в состав которой входят различные приправы. Попробовав «Кубдари», посетительница почувствовала себя плохо: появилось жжение в горле, она начала кашлять и задыхаться. Как оказалось, в состав блюда входил перец чили, но об этом никто не предупредил.

В итоге она оставила соответствующую запись в книге жалоб. На следующий день пострадавшая обратилась за медпомощью, и у нее диагностировали ожог слизистой гортани.

Как рассказала председатель общественного объединения «Онлайн защита потребителя» Анна Шилько, ее клиентка хотела решить вопрос в досудебном порядке, но не получилось. На ее письменную претензию заведение так и не ответило. Девушка обратилась в суд — и победила.

«По решению суда нашей подзащитной присуждены 350 рублей моральной компенсации, компенсации расходов на лечение и услуги нашего общественного объединения. Также ответчик должен был еще уплатить госпошлину и штраф в бюджет. С учетом услуг адвоката общие расходы для него составили около 2 тысяч рублей. Апелляционная жалоба заведения оставлена без удовлетворения», — резюмировала Анна Шилько.

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