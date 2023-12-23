Зеленский о сбитии Су-34: Такая возможность - это один из ключей к справедливому завершению войны 23.12.2023, 21:42

1,688

Украинский воздушный щит становится сильнее.

Возможность Украины сбивать российские истребители - это один из ключей к справедливому завершению войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- На этой неделе мы опять-таки доказали, насколько действенно усиление украинского воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы, - рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что возможность сбивать российские Су-34 - является одним из ключевых моментов для завершения войны.

«Возможность сбивать российские истребители - это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению. И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году», - добавил он.

Напомним, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ. Он может стоить от 50 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».