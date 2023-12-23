Четыре атмосферных фильма 1990-х с духом Рождества 23.12.2023, 22:17

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Культовые картины, которые стоит посмотреть.

Вскоре Рождество и Новый год, и это время, когда особенно хочется чудес и сказки - длинные вечера словно созданы для просмотра атмосферных фильмов.

А что может быть более уютным, чем рождественские ленты 1990-х, дарившие и продолжающие дарить праздничное настроение нескольким поколениям людей во всем мире. РБК-Украина предлагает подборку лучших культовых картин с духом настоящего снежно-гирляндово-елочного Рождества.

«Новая рождественская сказка» (1988)

В картине «Новая рождественская сказка» любимец публики актер Билл Мюррей воплотил именно такого «Скруджа» - состоятельного и влиятельного телемагната Фрэнка Кросса, который занимается только бизнесом и заставляет подчиненных работать при любых обстоятельствах, в частности в Рождество.

Однако в преддверии зимних праздников в историю вмешиваются силы, которым просто невозможно сопротивляться - назовем их «Дух Рождества». Так, накануне важной трансляции к Фрэнку приходит призрак его наставника, умершего от сердечного приступа в полном одиночестве. С этого момента у героя есть шанс не только изменить себя, но и создать настоящую сказку для других.

«Эдвард Руки-Ножницы» (1990)

Еще одну невероятную историю с праздничным духом создал в 1990-х маэстро Тим Бертон. Да-да, это было задолго до Венздеймании, но ценителям сериала обязательно понравится и эта картина. Джонни Депп, Вайнона Райдер и разворачивающаяся на экране многогранная сказка буквально затягивают зрителя в свой причудливый мир.

История, в которой есть место великой мечте изобретателя, создающего искусственного человека - однако по иронии судьбы, его работу обрывает сердечный приступ. Есть место необычной красоте и хрупкости, которая вынуждена заявлять о себе сверхгромко, поскольку ей не верят - ведь у героя Джонни Деппа после внезапной смерти создателя, нет рук - их заменяют большие опасные ножницы. И, конечно, место зимней сказке и настоящей любви, которая видит не только глазами.

«Кудряшка Сью» (1991)

Еще одна трогательная и очень трепетная история вышла в 1991 году "из-под пера" режиссера Джона Гьюза. Контекст: заснеженный Чикаго, готовящийся к рождественским праздникам. В таких декорациях разворачивается сентиментальный этюд о двух бездомных - Билле Дансере и сироте Сью, о которой он заботится.

Этой парочке не до рождественских вкусностей и пышных подарков - они вынуждены выживать на улице, добывая себе деньги на ночлег и еду.

Однажды двое отчаянных буквально ловят удачу за хвост - в тот день они инсценируют попадание Билла под колеса дорогого автомобиля, которым управляет красавица Грей Эллисон. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает их со Сью пожить в ее роскошном поместье столько, сколько им это понадобится.

«Четыре комнаты» (1995)

Настоящее настроение для "гурманов" кино точно создаст фильм-антология "Четыре комнаты". Кино состоит из четырех независимых фрагментов, события которых происходят в новогоднюю ночь в одном вымышленном отеле Mon Signor.

По разным комнатам путешествует несколько эксцентричный коридорный Тед (воплотил невероятный Тим Рот). Портье не просто знакомится с жильцами каждой новеллы, но и становится тем окошком, куда заглядывает зритель.

А постояльцы, надо сказать, весьма колоритны и точно стоят, чтобы за ними подглядывать. В одной из комнат - ведьмы готовят сверхмощный ритуал, в другой - эксцентричный герой взял в заложницы экс-супругу, в третьей - с драйвом дебоширят дети Антонио Бандераса, а в четвертой Теда встречает Квентин Тарантино.

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