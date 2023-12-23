«Люди организовывают блокпосты, чтобы не пускать наглецов» 23.12.2023, 22:29

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Как авто сутками стоят в очереди на границы Польши с Беларусью.

Как думаете, сколько минут нужно, чтобы целиком заснять автомобильную очередь, скопившуюся на въезде в Беларусь из Польши? Оказалось, что более 4 минут езды на не самой маленькой скорости. Дело дошло даже до рукоприкладства. По актуальной информации, ситуация к большим выходным только ухудшилась.

Видеозаписи были опубликованы в сообществе «ВКонтакте» «Граница в Бресте». Если верить подписи, то длинная вереница автомобилей — это очередь на погранпереходе «Тересполь — Брест» с польской стороны.

У некоторых стоящих в очереди, похоже, напряжение дошло до предела. Это привело к дракам:

О ситуации возле того же пункта пропуска вечером в пятницу, 22 декабря, Onlíner рассказал наш читатель.

— Очередь из легковых автомобилей в Тересполе, колейка — 10 километров. Автобусов — 22. Примерное время заезда автобуса к полякам на оформление — 8—9 часов, — говорит водитель.

— Такая очередь образовалась только перед новогодними праздниками. Много машин с белорусскими номерами. И процентов 30 — номера европейских стран, — отметил он. — Основной косяк автобусов — рейсовые. На шопинг обычно ездят микроавтобусы. Белорусский терминал по оформлению легковых машин пустой. А поляки приоритетом выпускают автобусы: 3—4 автобуса и сколько останется места — легковые. Границу целиком автобус проходит в среднем 15—16 часов. Слышал, что на литовской границе ситуация еще хуже.

- Что значит провести сутки в такой очереди?

— Люди организовывают блокпосты, чтобы не пускать тех, кто щемится в колею.

— Это как?

— В жилетах выходят кучками по 15 — 20 человек и просто стоят по центру дороги возле поворота на Тересполь. Пропускают только автобусы и авто с польскими номерами. Если ехать, к примеру, на заправку из колеи, то записывают номер, потом смотрят: был ты или нет, чтобы кто попало не вклинивался в очередь. Добрые люди даже ходят на заправку, покупают тем, кто стоит в таких блокпостах, кофе и какой-нибудь батончик, привозят, чтобы парни подкрепились. И, к слову, после того, как появились такие ребята, движение пошло поувереннее, потому что перестали заезжать без очереди наглецы и прочие.

Между тем кафе в Тересполе организовало доставку пиццы даже в очередь. А на заправке очереди в туалет могут составлять по 20—30 минут.

У тех, кто застрял здесь, теперь вариантов немного. Всем прочим, кто еще может планировать свое время, рекомендуют перенести поездки на другой период.

— Если кто-то собрался в поездку на выходные и планирует вернуться до Нового года, то пусть лучше воздержится: возможно, праздник придется встретить в машине, — предупреждает наша читательница.

Другой белорус рассказал, как добирался из Варшавы на автобусе.

— Отправление задержали на 2,5 часа. В 22:00 встали в колейку, перед нами было 18 автобусов. К 12:00 прошли границу. В автобусах в основном те, кто едет к родне на выходные, плюс дальнобойщики — тоже в отпуск возвращаются на праздники. Очередь из легковых автомобилей действительно на 10 км. Это же двое суток стоять! — ужасается собеседник.

Тот, кто регулярно пересекает границу, подтверждает: ситуация обострилась именно перед выходными.

— Заезжаю в Беларусь приблизительно раз в 2—3 месяца через КПП «Тересполь — Варшавский мост» на авто. Обычно очереди небольшие, чаще с субботы. Принцип такой: если колейка от кольца до КПП, то часов 12 можно простоять, если с белорусскими номерами. Кто с польскими — едет по отдельной очереди, там все быстро. Мегаочереди перед праздниками — это финиш! Полиция днем старается приезжать. Если ставят машину на кольце, перед дорогой на КПП или перед самим КПП, то левые типы в очередь практически не становятся (полиция обычно не пускает таких лиц с низкими моральными качествами). Если полиции нет, то можно стоять долго: 30 метров ехать можно часа три вот из-за этих беспринципных людей, влезающих в очередь разными способами. Эмоции захлестывают, но если ты один в машине с 7-м регионом, а вокруг один 1-й регион, то шашкой не особо помашешь, — рассказал нам водитель.

Больше суток стоят водители и на литовской границе.

— Вчера где-то в районе 15:00 приехал на границу в Шальчининкай. Очередь из легковых авто была 2 км. Но прохожу до сих пор, еще остался где-то километр. Много машин с 4-м регионом: просто игнорируют очередь и где-то вклиниваются или приезжают с закрытой дороги. Там стоит иногда полиция, отправляет их в конец очереди, а вот когда полиции нет, мы стоим, а они из поворота выезжают, — рассказал еще один читатель.