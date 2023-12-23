Сколько западных самолетов способны изменить ситуацию на поле боя в Украине? 23.12.2023, 22:53

иллюстрационное фото Charter97.org

Оценка эксперта.

Доминирование в воздухе является очень важной составляющей достижения победы в войне, развязанной против Украины Россией. Для изменения ситуации на поле боя понадобится более 100 самолетов.

Такое мнение «24 каналу» высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он отметил, что на создание в Украине Воздушных сил западного образца уйдут годы. Речь идет не только о самих самолетах, но и о других возможностях.

К примеру, для полноценного функционирования авиации Украине нужны и самолеты дальнего радиолокационного слежения. Такие борта позволяют обнаруживать и классифицировать цели врага и наводить на них собственную авиацию. Кроме того, речь идет о самолетах-заправщиках, наземной инфраструктуре и тому подобном.

. Для того, чтобы Bоздушные силы Украины могли изменить ситуацию и способствовали продвижению на земле, наверное, нужно более 100 самолетов. Желательно, чтобы из них хотя бы одна эскадрилья была новой модификацией F-16, – отметил эксперт.

Создание такого мощного механизма в воздухе также требует политических шагов от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет определенное время.

- Это не фантазии, а план на много лет вперед. Главное – начать, а Украина уже это сделала. Выполнен самый трудный шаг в правильном направлении, – констатировал военный обозреватель.

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