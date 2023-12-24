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Российский супертяжеловес сенсационно проиграл чемпионский пояс, трижды упав в нокдаун

  • 24.12.2023, 1:30
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Российский супертяжеловес сенсационно проиграл чемпионский пояс, трижды упав в нокдаун

Россиянина нокаутировал боец из Германии.

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов (18-1, 17 КО), скрывающийся от санкций под флагом Канады, проиграл непобедимому 31-летнему немцу Агиту Кабайелу (24-0, 16 КО) титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. 10-раундовый поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пишет obozrevatel.com.

34-летний уроженец Моздока гораздо лучше смотрелся в дебюте встречи выбрасывая размашистые боковые. Претенденту удалось провести несколько удачных контратак, но активнее работал именно Махмудов.

Начиная с 3-й трехминутки атлет из Германии постепенно начал перехватывать инициативу. Арсланбек демонстрировал неуверенную работу на ногах и иногда казалось, что он пьяный.

Кабайел несколько раз удачно приложился по корпусу оппонента, заставив того уйти в глубокую оборону. Развязка наступила в 4-м раунде. Боец из Леверкузена просто уничтожил соперника ударами по корпусу, заставив того три раза становится на колено, после чего рефери отсчитывал нокдаун.

После третьего раза бой был остановлен, а Агиту присуждена победа техническим нокаутом.

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