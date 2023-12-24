SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink 24.12.2023, 3:40

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Речь идет о 23 мини-спутниках.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще одну партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Это был 19-й запуск первой ступени Falcon 9, и компания установила новый показатель многоразового использования.

Как и планировалось, первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю в 19-й раз, приземлившись примерно через 8,5 минут после запуска на беспилотный корабль, который находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Разгонный блок Falcon 9 тем временем продолжил доставку 23 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Космические аппараты должны были быть выведены туда примерно через 65,5 минут после старта.

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск хочет помочь человечеству колонизировать Марс и совершить множество других амбициозных исследовательских подвигов. Возможность многократного использования ракет является ключевой частью этого видения, помогая снизить стоимость космических полетов и увеличить их периодичность.

Поэтому рекорды SpaceX по повторному использованию недолговечны. Предыдущая отметка - 18 полетов для ракеты-носителя Falcon 9 - была установлена только в прошлом месяце.

На данный момент SpaceX осуществила более 90 орбитальных полетов в 2023 году. Большинство из них было посвящено созданию мегаконстелляции широкополосной связи Starlink, которая в настоящее время состоит из почти 5200 действующих спутников.

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