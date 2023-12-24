На легковой BMW украинские умельцы установили РСЗО «Град» и обстреливают врага 24.12.2023, 5:20

Видео с работой этой установки опубликовали ВСУ.

На видео показано, как часть реактивной системы залпового огня «Град», которая установлена на украинскую гражданскую BMW 3-й серии, делает по три пуска в направлении врага. Как стало понятно из описания под видео, события разворачиваются вблизи Бахмута, отмечает «24 канал».

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

Так поливают огнем врага украинские военные из 114-й бригады. Они обстреливают российские позиции к востоку от Клещеевки. РСЗО на этом авто использует 122-миллиметровые установки «Град».

Подобные конструкции уже давно работают в ВСУ. Однако чаще всего их устанавливали на пикапы. РСЗО на легковом авто исследователи из OSINT technical обнародовали впервые.

На самом деле на автомобили устанавливают не только мини-«Грады». Чаще всего на турель, которую удобно монтировать на пикап, устанавливают обычный или зенитный пулемет. Это позволяет быстро подъехать к месту скопления врага или полета дрона и обезвредить их. При этом автомобили могут быть совершенно разными.

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