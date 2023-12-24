Стало известно, какой будет погода в Беларуси на Новый год 24.12.2023, 7:01

Фото: tapetus.pl

Диктовать условия будет Атлантика.

Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю декабря и Новый год 2024. Как рассказал он, рассчитывать на классическую зимнюю погоду с морозами и снегопадами не стоит – диктовать условия будет Атлантика. И она продолжит поставлять теплые и влажные воздушные массы. Средняя температура на неделе с 25 по 31 декабря ожидается на 3-5 градусов выше нормы.

Первые два дня недели будут самыми теплыми. Так, ночью в понедельник, 25 декабря, ожидается от +5 по юго-западу до -5 по востоку, во вторник от -1 до +5 градусов. Днем в понедельник на северо-востоке страны будет от -2, а в юго-западных районах - до +8. Во вторник еще теплее - 0 градусов в Витебске и +9 в Бресте.

В среду, 27 декабря, инициатива в формировании погоды на сутки перейдет к влажной воздушной массе с Балтийского моря. Соответственно, немного похолодает - от -1 по северу до +6 по югу ночью, днем от +1 до +4.

В четверг, 28 декабря, вернутся активные атмосферные фронты с запада Европы. До восточных областей они не успеют дойти, там будет -3 ночью и днем, а в южных регионах будет в четверг до +4. Такая же погода сохранится и в пятницу, 2 декабря.

- В последние выходные дни декабря ожидается влияние области высокого атмосферного давления, - проинформировал Дмитрия Рябов, а значит, обойдется без осадков.

Что касается температуры 30 и 31 декабря, то ночью по северо-востоку ожидается -3, по юго-западу до +3.

- В середине дня в субботу от +1 до +6 градусов, в воскресенье от +1 до +4, - сообщил синоптик.

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