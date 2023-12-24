В США раскрыли истинную цель сигналов Путина о «прекращении огня» 24.12.2023, 8:47

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Фото: Getty Images

Что стоит за закулисной игрой Кремля?

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали недавнюю статью New York Times о том, что российский президент Владимир Путин использует обратные каналы и посредников, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в «прекращении огня», несмотря на недавние публичные заявления Путина об обратном.

Ссылаясь на бывших и действующих российских, американских и международных чиновников, издание New York Times сообщило в субботу, что президент России использует закулисные каналы и посредников, чтобы сигнализировать о своей заинтересованности в прекращении огня (несмотря на недавние публичные заявления Путина об обратном).

Согласно публикации, Путин заинтересован в таком прекращении огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта. При источники New York Times предупредили, что эти сигналы могут не отражать истинных намерений Кремля.

Путин может добиваться временного прекращения огня, которое принесет пользу России, поскольку даст ей время подготовиться к новой агрессии против Украины, комментирует ISW, который и ранее давал подобные оценки.

При этом Путин в декабре публично заявлял, что его максималистские цели в Украине — «денацификация», «демилитаризация» и навязывание «нейтрального статуса» — остаются неизменными, напоминают эксперты института.

Время, когда Путин якобы непублично сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше соответствует продолжающимся усилиям России по задержке и препятствованию дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, считают авторы отчета.

ISW, говорится в обзоре, наблюдал аналогичные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков и заставить их оказывать давление на Украину, чтобы та вступила в переговоры с Россией прошлой зимой. Москва, по мнению экспертов, хотела перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры — вместо гарантий того, что у Киева будет достаточно военной техники перед весенне-летним контрнаступлением.

Сейчас Кремль, вероятно, использует закулисные каналы для достижения аналогичного эффекта на фоне дебатов на Западе о дальнейшей военной помощи Украине, резюмируют авторы отчета.

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