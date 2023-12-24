Жена Пескова открыто пошла против Кремля 1 24.12.2023, 8:54

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И отказалась признавать Пугачеву и Исинбаеву «предательницами».

Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, привлекла внимание российского общества, в частности своими комментариями о двух личностях - Алле Пугачевой и Елене Исинбаевой, сообщает dialog.ua.

Вместо того чтобы поддерживать общее мнение о «предательстве», как это принято в среде Z-патриотов, Навка отказалась записывать их в «изменники Родины» вопреки «политике партии».

Навка заступилась за Пугачеву и связала ее отъезд из России «поездкой за мужем Галкиным».

Галкин также стал предметом обсуждений из-за своей активной гражданской позиции и открытых высказываний, не всегда соответствующих текущей политической линии Кремля.

Не стала она обвинять в предательстве и российскую спортсменку Исинбаеву, назвав ее «искренним человеком», который мог «просто неудачно выразиться».

Двукратная олимпийская чемпионка из РФ всячески пыталась отстраниться от связей с российскими властями и даже удаляла фотографии о вступлении в пропагандистское движение Putin Team. Частично ей удалось доказать свою «нейтральность», за что она не была исключена из комиссии МОК.

Таким образом жена Пескова решила успокоить турбо-патриотов, подчеркивая необходимость разделения личной жизни и права на свободное мнение независимо от его публичного статуса.

Сам Песков во время одного из визитов Примадонны домой заявлял, что лично ее «очень рад видеть», и даже целовал руку артистке. В перемещении граждан РФ между странами он не увидел ничего предосудительного.

Ранее Навка высказалась за участие «нейтральных» спортсменов из России на Олимпийских играх-2024 в Париже, несмотря на требования не поддерживать так называемую «СВО» Путина.

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