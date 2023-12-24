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В Риге бросили учебную гранату в бар, где проходила вечеринка российских журналистов

  • 24.12.2023, 9:15
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В Риге бросили учебную гранату в бар, где проходила вечеринка российских журналистов

Нападавший скрылся на черной BMW.

На вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге бросили учебную гранату. Об этом сообщил «Новой газете Европа» один из участников событий.

Мероприятие проходило в рижском баре Čē. К 11 часам вечера в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец.

Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Выбежавшие вслед за нападавшим сообщили, что тот скрылся на черной BMW. Журналисты зафиксировали номер машины.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. По предварительной информации, пострадавших нет.

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