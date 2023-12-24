Где в Беларуси выгоднее покупать новогодние игрушки 24.12.2023, 9:25

Новогодний базар, магазин фиксированных цен или строительный гипермаркет?

Канун Нового года — время, когда мы наряжаем елку, дом, офис… и вообще все, что подвернется под руку. Где же выгоднее всего покупать украшения?

Myfin.by сравнил цены на новогоднем базаре, в магазине фиксированных цен и в строительном гипермаркете.

Новогодний базар

Такие ярмарки устраивают все крупные магазины Минска — отправляемся в один из них. На входе сталкиваемся с армией из драконов. Оказывается, это копилки! Запоминаем: подойдут и для декора, и для подарка. Цены — от 21 до 30 рублей.

Заходим в основной зал. Украшения расставлены в зависимости от типа: слева — мишура, справа — пластиковые шары, прямо — стекло. Забегая вперед, сразу скажем: это рай, если вам нужны пластмассовые шары. Такого изобилия мы не увидели в других магазинах. Есть и маленькие, и большие, и огромные, дорогие, дешевые, в наборах, по одиночке — ассортимент буквально безграничен.

Цены тоже разные. Начнем с наборов: 14 рублей за 4 шара, 22 рубля — за 6 игрушек, 32 рубля — за 35 маленьких шариков. Еще по залу разбросаны тубусы с елочными игрушками: такой набор из 12 шаров продается за 28 рублей. Есть варианты более «люксового» сегмента. К примеру, 9 шаров в сдержанной цветовой гамме с лепниной продаются за 56 рублей. В сравнении — дороговато, но если поделить на количество игрушек, средняя цена шара окажется в районе 6 рублей. Не так уж и плохо!

А вот среднюю цену одиночных шаров вывести сложно. Дело в разбежке цен: например, простой бордовый шар обойдется в минимальную цену 2,32 рубля. Шар под старину — 4,41 рубля. Находятся образцы и за 9,40 рубля, и за 11,21 рубля — столько стоит, например, шарик «в оборках» Pink lace. Небольшие шары под восточные мотивы стоят 8 рублей. Шары с подтеками стоят по 4 рубля, а узорчатые — по 11 рублей. Судя по всему, чем больше узоров на шаре, тем дороже он стоит.

Разницы в цене между стеклянными и пластмассовыми шарами нет. Стоимость последних — в диапазоне 7−15 рублей в зависимости от цвета. Самые дешевые, что удалось найти, продаются за 2,8 рубля. Конечно, дороже обойдутся игрушки ручной работы. Минимальная цена расписного стекла — 15 рублей, но большая часть стоит 24−33 рубля.

Если вам не по вкусу шары, обратите внимание на другие игрушки. Категорически блестящая красота — 11,17 рубля, сияющий желудь — 15,34 рубля, домик — 21,12 рубля. Тут же бюджетные пушистые блестящие рога за 5,58 рубля или совсем не бюджетная, но очень уставшая от жизни сова за 18 рублей. Но особенно запали в сердце очень обаятельные гуси за 12 рублей. За эту цену — просто подарок.

Здесь же отыскиваем другие фигурки для декорации дома. Есть гном за 60,19 рубля, есть ангел за 28 рублей. Дороже всего обойдутся поющие игрушки. Но рассчитывать на что-то дешевое в любом случае… не надо.

Но! В этом магазине мы нашли самые низкие цены на елочные верхушки. Всего 1,8 рубля — продано! Фотография в подтверждение прилагается.

Что по остальным украшениям? Бусы стоят от 13 рублей за 9 метров, тонкая мишура — 5,39 рубля, пышная мишура в той же цветовой гамме — 18,85 рубля. Немилосердные цены, что и сказать. В заключении поговорим об огоньках. За 20 метров гирлянды в среднем просят 50−60 рублей, а за нить в 6 метров просят 31 рубль. Цена на уличное освещение начинается с 50 рублей.

Магазин фиксированных цен

Полки с новогодней атрибутикой видны со входа (по соседству уже расположились плюшевые сердечки — здесь к праздникам готовятся заранее!).

Ассортимент и выбор цветов небольшой, но все необходимое в наличии.

Начнем с шаров! Они здесь либо стеклянные, либо деревянные и продаются наборами. Например, за 17 небольших стеклянных шариков просят 4 рубля, еще один набор обойдется в 3 рубля, 8 больших шаров продаются за 6 рублей.

Кроме шаров, здесь куча других украшений. Субъективно: стеклянные фигурки за 7 рублей выглядят не очень привлекательно из-за неаккуратного исполнения. А вот деревянные и мягкие украшения — выше всяких похвал, в том числе и из-за цен. Всего 1,5 рубля стоит набор из 12 красных бантов на елку, такая же цена у деревянных саней. Подороже — 4 рубля! — продают деревянную карусель с мелкими деталями. Остальные игрушки в том же ценовом диапазоне: подвесная композиция — 2,8 рубля, деревянное сердце или олень в красные снежинки — 3 рубля, столько же — подвесные украшения из соломки. Елочный шпиль продается уже за 4,6 рубля — мы уже говорили, что дешевле 1,8 рубля не найдете!

Цены на праздничные фигурки радуют. За большого Щелкунчика из фанеры просят 7 рублей, инсталляцию из мягкой елки — 3 рубля (Нужно украшение детям в школу? Это оно, хватайте!), за гномов и новогодние подсвечники в виде зверей — снова 7 рублей. И, наконец, соразмерные цены на мишуру и бусы: 1,5 рубля за 4 метра бус и 3 рубля за мишуру в разном цвете.

Есть в продаже и светящиеся гирлянды. Все они работают на батарейках — это минус, но выглядят необычно и уютно — это плюс. В ассортименте: светящиеся шарики, цветные лампочки, домики, олени, баночки со снегом. Цены — от 7 до 9 рублей.

Строительный гипермаркет

Казалось бы, магазин с товарами для ремонта и стройки — последнее место, где стоит искать украшения для дома, но нет. Он стал финальной точкой нашего расследования и приятно удивил ценами и ассортиментом.

В начале зала мы натыкаемся на фигурки для украшения дома. Цены — очень-очень разные. Например, большая фигурка лося (не путать с оленями!) стоит 101 рубль. Его рогатый собрат-олень — 74 рубля, его уменьшенная копия — 47 рублей. На соседнем стеллаже по акции продают целую армию снеговиков за 30 рублей вместо 70. При нас одна покупательница радостно взяла его со словами: «Наташ, ну посмотри, как красиво смотрится! Ну и что, что снеговик не белый!».

Здесь же натыкаемся на расписные шары. Те же часы, что в первом магазине продавались за 20 рублей, тут отдают за 11 рублей — приятно! В среднем цены от 13 до 33,7 рубля, все зависит от формы игрушки и сложности исполнения.

Прочие шары и игрушки отыскались в глубине зала. Здесь нас приятно удивил гениальный маркетинговый ход: украшения рассортировали не по типу, а по цвету, чтобы можно было купить украшения в одной цветовой гамме, не бродя по залу. Что скажешь — идея крутая!

Оцениваем стоимость стеклянных игрушек. Самый дешевый шар стоит 3 рубля и напоминает снежок из детского утренника. У более сложных украшений ценник стартует с 9 рублей: розовый шар с блестящими вензелями — 10 рублей, сосулька — 16 рублей, пушистый ангел-олененок — 9 рублей, шишки — почти 11 рублей. За щелкунчиков просят все 14 рублей.

Обычные круглые стеклянные шары продаются минимум за 12−13 рублей. Наборы шаров из стекла стоят от 8 до 15 рублей в зависимости от диаметра, из пластмассы — 17 рублей (но и шаров в таких наборах побольше). Логика ценообразования, по ощущениям, — чем интереснее, тем дороже. Например, круассан из стекла продавали за 17 рублей, а лежащий рядом с ним стеклянный шар с блестящим деревом — за 6 рублей.

Рядышком продаются пластиковые и полипропиленовые игрушки. Вторые — более прочные и тяжелые, смотрятся солидно и не бьются. По цене сопоставимы со стеклом: например, за 9 рублей можно купить полярную звезду. Модного в этом сезоне блеска тоже много: за набор 14 блестящих игрушек просят 13 рублей, за мини-дискошар — 17 рублей, за шар с золотыми пайетками — 7 рублей. Стеклянная верхушка на елку продается за 6,30 рубля.

Мишура стоит от 3 рублей, бусы — 5 рублей за 8 метров. Цена на светящуюся гирлянду начинается с 28 рублей за 6 метров. «Сосульки» для уличного освещения стоят 46 рублей за 4 метра, обычная электрогирлянда нитью — тоже 46 рублей, зато длиной она все 8 метров.

Выводы

Новогодний базар. Хорошее место, чтобы неспешно погулять, сравнить цены и отыскать что-то красивое по неожиданно низкой стоимости. Выбор пластиковых игрушек хороший, фигурок и красивых стеклянных шаров — нет. Мишуру, бусы и огоньки выгоднее покупать в другом месте. Для быстрого набега в поисках хоть каких-нибудь красивых игрушек не очень подходит — можно потратить больше, чем планировали.

Магазин фиксированных цен. Очевидный минус — небольшой выбор товаров и иногда не очень качественное исполнение игрушек. Очевидный плюс — цена и неожиданно качественное исполнение игрушек. Если нужно красиво и оригинально украсить елку «с нуля», этот магазин вряд ли подойдет, но если вам нужны определенные игрушки или не хочется особо тратиться на декор — смело заходите на шопинг.

Строительный гипермаркет. Много игрушек в самых разных вариантах, особенно стеклянных и полимерных, а также мишуры и прочей подобной красоты по приятным ценам. Для оптовой закупки украшений для дома — идеальное место, к тому же стеллажи с игрушками одного цвета здорово сэкономят вам время. Да, это не самый бюджетный вариант для новогоднего шопинга. Но точно и не самый разорительный.

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