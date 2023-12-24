Новый бунт в Москве: жены мобилизованных вышли на акцию у «вечного огня»
- 24.12.2023, 9:30
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Путина и Шойгу обвинили в организации сафари на россиян.
В Москве состоялась акция жен мобилизованных, которые потребовали от главы РФ Владимира Путина вернуть мужей с войны.
Как сообщает dialog.ua, в столице РФ несколько жен мобилизованных возложили цветы к Вечному огню.
Таким образом они призвали власти РФ вернуть своих мужей с фронта.
Россиянки вышли на акцию с надписями на одежде: «Veрните мужа, я Zадолбалась», а также «Шойгу! Замени мобилизованных на контрактников!".
Они потребовали вернуть их мужей домой с войны, чтобы на фронте умирали другие.
«Наша власть намеренно замалчивает, что «СВО» - это вообще-то война, а не увеселительное сафари на территории Украины, люди там умирают», - заявила одна из активисток.
Она высказала претензии и лично диктатору РФ Владимиру Путину, который на своей «Прямой линии» рассказывал о предоставлении званий «Героя России» 14 мобилизованным россиянам.
«Он почему-то не уточняет, а сколько из этих четырнадцати (получили - ред.) «Героя России» посмертно», - сказала россиянка.
Власти РФ не скрывают, что не намерены отпускать мобилизованных с фронта до окончания так называемой «спецоперации», так как в ином случае ему может потребоваться в срочном порядке новая волна мобилизации.