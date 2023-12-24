Во Львове произошел взрыв в частном доме 24.12.2023, 9:39

Под завалами оказались люди, есть погибшие.

Вечером в субботу, 23 декабря, во Львове произошел взрыв в частном доме на улице Княгини Ольги. Были разрушены несущие стены, под завалами оказались люди. Погибли двое мужчин и женщина, еще четырех пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. «Есть разрушение несущих стен. Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы», – написал городской голова.

Позже стало известно, что из-под завалов достали тела двух мужчин, возраст одного из них примерно 45-50 лет. Также в смежном доме обнаружили тело погибшей женщины возрастом около 70 лет. Причина ее смерти выясняется, отметил Садовый.

По предварительной информации, в гараже частного дома произошел взрыв газа. Из-под завалов уже достали ребенка, его передали медикам, сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

Всего в доме проживает 6 человек. Пострадали 2 ребенка и 2 женщины – их отвезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших нетяжелое, отметил Садовый.

«Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами», – написал он. Позже мэр сообщил, что под завалами нашли тело погибшего мужчины.

По данным ГСЧС, взрыв в двухэтажном частном жилом доме произошел в 20:48. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь, в результате чего была разрушена стена и началось возгорание.

«На месте происшествия спасатели обнаружили 1 погибшую женщину и из-под завалов освободили тела двух погибших мужчин. К проведению работ по ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечено 12 единиц спецтехники и 53 человека личного состава», – говорится в сообщении.

В 23:17 спасатели ликвидировали пожар, возникший на месте происшествия. После этого подразделения ГСЧС продолжили разбор завалов.

В Патрульной полиции Львовской области сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной было перекрыто в связи со взрывом, который стал причиной пожара в жилом доме.

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