Скачок налогов и не только: что изменится в Беларуси с 1 января 24.12.2023, 9:41

1,228

Денежные новшества затронут почти каждого белоруса.

В 2024 году нас ждет много денежных новшеств, которые затронут почти каждого белоруса.

Вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, должен заработать новый Налоговый кодекс, ожидается рост «коммуналки». Сайт onliner.by собрал все важные изменения.

Вырастет минималка

Минимальная зарплата в Беларуси увеличивается до 626 рублей. Нынешнее повышение составит 72 рубля, или 13%. Сейчас этот показатель составляет 554 рубля, на протяжении года его не индексировали.

Если работник получает меньше минималки, то должна быть доплата до уровня МЗП, установленного правительством.

Кто получит выходные?

С 1 января вступает в силу Трудовой кодекс, а это означает много изменений для всех работников.

Все смогут делить отпуск больше чем на две части. Для этого не нужен будет колдоговор, как сейчас. Но одна из частей должна быть не меньше 14 дней, тут ничего не меняется.

Еще одна хорошая новость — можно получить три дня отдыха благодаря свадьбе или рождению ребенка. Это соцотпуск с сохранением зарплаты, который может дать наниматель, если захочет.

Со следующего года должны выплачивать зарплату дважды в месяц. Сейчас у работников, которые подписали контракт, выплаты должны быть не реже одного раза в месяц.

Еще одно новшество — из зарплат сотрудников теперь смогут удерживать стоимость питания. Раньше так тоже делали, но теперь легализовали в ТК.

В Трудовом кодексе появится понятие гибридной работы. Не обязательно выбирать между удаленкой и офисом — можно чередовать.

Кроме этого, закрепляется право на дополнительный выходной для диспансеризации. В этот день можно сходить к врачам и сохранить зарплату.

Один выходной день будут давать раз в три года. Работники старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, уложиться нужно в один день. На два дня в год смогут рассчитывать женщины старше 53 лет и мужчины старше 58 лет.

Многодетным родителям и родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида, дадут выбор — сократить на час рабочий день или взять дополнительный выходной раз в неделю. Сейчас есть опция только дополнительного выходного.

Новшества насчет сокращения рабочего дня ждут и тех, у кого неполный рабочий день. Для них он будет сокращаться пропорционально отработанному времени. Если работаете на полставки 4 часа, то рабочий день уменьшится на 30 минут, если 2 часа — то на 15 минут. Сейчас рабочий день уменьшается на час для всех.

Кому надо будет платить больше налогов

Закон об изменении Налогового кодекса пока не подписан, но обычно это происходит до Нового года.

Одно из самых обсуждаемых новшеств — налог для богатых. Тем, кто получает больше 200 тысяч рублей в год, с суммы превышения нужно будет заплатить подоходный по ставке 25%. Обычная ставка подоходного, который мы платим с зарплаты, — 13%.

Если закон примут, физлица будут вносить единый имущественный платеж, который включит в себя суммы транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога.

ИП с доходами и (или) валовой выручкой 500 тысяч могут обязать перейти в юрлицо. Например, если в 2024 году зафиксировано превышение, то с 1 января 2025 года работать без юрлица запретят.

Поднимут ставки некоторых налогов и увеличат акцизы на все подакцизные товары (это в том числе алкоголь, сигареты и бензин).

Предлагается поднять ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают жилые и нежилые помещения. В Минске налог может вырасти с 43,90 рубля до 47, в областных центрах и Минском районе — с 41,20 рубля до 44. В крупных районных центрах сейчас ставка 27 рублей, с 1 января может вырасти до 29.

В остальных городах и поселках городского типа вместо 19,80 рубля надо будет платить 21. Для других населенных пунктов ставка может вырасти с 14,20 рубля до 15.

Ставку сбора с агроусадеб хотят поднять с 37 до 40 рублей в месяц. Для ремесленников ежемесячный платеж может вырасти с 6 до 6,5 рубля.

Для владельцев авто предлагают повысить транспортный налог — кому-то хотят поднять его на 5 рублей, а владельцам премиальных авто в 10 раз.

Новое в пенсиях

Со следующего года, чтобы получать трудовую пенсию, надо будет накопить не меньше 19 лет 6 месяцев страхового стажа. Это время, когда вы работали и наниматель платил взносы в ФСЗН (не путать с общим трудовым стажем, куда включается декрет, служба в армии, учеба).

Каждый год минимальный порог страхового стажа растет на полгода, в 2025 году уже потребуется для трудовой пенсии 20 лет. Без минимального страхового стажа можно получать социальную пенсию, но она значительно меньше.

С 2024 года для подсчета пенсии будут учитывать заработок за последние 30 лет работы (в этом году принимались во внимание 29 лет).

Ожидается рост «коммуналки»

Каждый год привычно «коммуналка» становится немного тяжелее. Конкретные цифры для 2024 года пока не назвали, но одно новшество уже известно: рост платежей за ЖКУ отвязали от доллара, теперь он будет зависеть от базовой величины.

Это значит, что рост «коммуналки» за год не должен превысить 0,5 базовой величины (раньше была привязка к 5 долларам в эквиваленте).

Тарифы обычно повышают в два этапа: в январе и июне. Базовая величина сейчас составляет 37 рублей, обычно с 1 января ее увеличивают.

Могут подорожать кредиты

Нацбанк с 1 января повышает расчетные величины стандартного риска. Это означает, что банки могут поднять ставки по кредитам. Чем меньше риски, тем ниже ставки по кредитам (при прочих равных условиях).

По новым кредитам в белорусских рублях (кроме льготных) РВСР подняли таким образом:

для юрлиц — до 11,26% годовых (в декабре — 10,99% годовых);

для физлиц — до 16,44% годовых (в декабре — 15,25% годовых).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».