Путин в тупике
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.12.2023, 9:47
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Миссия рядового Пескова провалилась.
«Нью-Йорк Таймс» вышла со статьей, в которой утверждается, что, согласно источникам газеты, Путин подает западным странам сигналы начать переговоры о прекращении огня.
Пресс-секретарь Песков, разумеется, все отрицает. Но это не стоит принимать во внимание – если сигналы действительно подаются, то военная риторика и не должна меняться.
Трудно сказать, верна ли информация «Нью-Йорк Таймс», но одно можно сказать твердо: тупик создавшегося в Украине положения понятен. Каких-то возможностей изменить ситуацию, добившись стратегических успехов, Путин, вероятно, не видит. Возможно, что он считает, что и Украина находится в том же положении.
Не исключено, что Путин спешит использовать благоприятный момент – украинское контрнаступление не достигло стратегических целей, с военными поставками со стороны западных союзников наблюдаются трудности.
Вне зависимости от того, что собирается делать Путин, ситуация, похоже, пришла к стабилизации линии фронта, к «окопной войне», как часто рисуют Первую мировую. Неясно, какие силы могут такое положение изменить.
Телеграм-канал «СерпомПо»