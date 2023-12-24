Путин в тупике Телеграм-канал «СерпомПо»

24.12.2023, 9:47

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Миссия рядового Пескова провалилась.

«Нью-Йорк Таймс» вышла со статьей, в которой утверждается, что, согласно источникам газеты, Путин подает западным странам сигналы начать переговоры о прекращении огня.

Пресс-секретарь Песков, разумеется, все отрицает. Но это не стоит принимать во внимание – если сигналы действительно подаются, то военная риторика и не должна меняться.

Трудно сказать, верна ли информация «Нью-Йорк Таймс», но одно можно сказать твердо: тупик создавшегося в Украине положения понятен. Каких-то возможностей изменить ситуацию, добившись стратегических успехов, Путин, вероятно, не видит. Возможно, что он считает, что и Украина находится в том же положении.

Не исключено, что Путин спешит использовать благоприятный момент – украинское контрнаступление не достигло стратегических целей, с военными поставками со стороны западных союзников наблюдаются трудности.

Вне зависимости от того, что собирается делать Путин, ситуация, похоже, пришла к стабилизации линии фронта, к «окопной войне», как часто рисуют Первую мировую. Неясно, какие силы могут такое положение изменить.

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