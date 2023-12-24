Раскол в России: назревает великая Смута 1 Виталий Гинзбург, kasparov.ru

24.12.2023, 10:03

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Линии разлома хорошо видны.

Коллега по цеху Ксения Кириллова несколько дней назад опубликовала статью. Абсолютно согласен с ее логикой. Для быстрейшего завершения войны необходимы разломы внутри российского общества. Российская власть тоже это понимает и пытается его зацементировать, а возникающие трещинки срочно заделывать патриотизмом или репрессиями.

Но не могу согласиться с аргументацией.

То, о чем пишет Ксения, это не разломы, а скорее сколы или трещины. Они не смогут оказать решающее влияние на ход войны. Конфликты между военнослужащими в Советской Армии были всегда. За год в мирное время таким образом погибали 30-1000 человек в год. Виновных, в тех случаях, если они сами не становились жертвами конфликтов наказывали, но ничего не менялось. Поэтому рассчитывать на это не следует.

Но это вовсе не значит, что в России невозможны разломы. Не только возможны, а они налицо. Причем во множественном числе.

Начну по возрастанию.

Первый и самый главный, но при этом самый незаметный – это раскол по линии человеческого достоинства. То, о чем пишет Ксения, именно по этой части. Но он пока незаметен. Разумеется, если бы он существовал, то никто не смог бы заставить этот народ идти убивать граждан чужой страны, вместо того, чтобы изгнать криминальную власть в собственной стране.

Второй, более существенный, сформировался практически официально. Власть сама разломала население по четырем сортам, относительно войны и, соответственно, возможности на ней погибнуть. От бурятов, тувинцев и якутов, у которых практически нет шанса избежать войны, до москвичей и жителей Санкт-Петербурга, у которых практически нет шанса туда попасть. И не потому, что ОПГ «Кремль» любит одних, а других нет. Они в равной степени ненавидят и тех, и других. Просто они понимают, что первым до Москвы не добраться, а вторых, которые проживают в столицах, власть боится. И поэтому делает все возможное, чтобы война их не касалась. Исключительно ради того, чтобы на улицу в столицах не вышли по миллиону протестующих, сдержать которых власть просто не в состоянии.

Третья и самая главная линия разлома – между сытой и комфортной жизнью столиц и убогим существованием провинции. В столицах допустимо все. Есть санкционные продукты. Любой гламур хоть с голой задницей и с носком на причинном месте. Репера Vacio, посетившего нашумевшую вечеринку с носком на причинном месте арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, но никто пока не задался вопросом, почему он не на войне. Но сама по себе эта линия разлома тоже не работает по той же простой причине – ввиду отсутствия человеческого достоинства.

А по этой тривиальной причине этот разлом наполняется другим, посконным, родным и даже вполне скрепным – завистью, жадностью и ненавистью. Именно это в большей степени и соответствует традиционным ценностям. И столь же традиционно трансформируется в Русский бунт.

А для того, чтобы его предотвратить необходимо воспользоваться столь успешно сформированными самой властью второй линией разлома, для того, чтобы Русский Бунт был предотвращен Русской Смутой, чтобы сами народы и регионы из второ- и третьестепенных стали первостепенными для самих себя и перестали быть пушечным мясом для «русского мира».

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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