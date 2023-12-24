Алексей Протас установил рекорд личной результативности в НХЛ

Алексей Протас установил рекорд личной результативности в НХЛ1
- 24.12.2023, 10:07
Белорусский форвард набирает очки в трех матчах подряд.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду по буллитам уступил «Тампе-Бэй» со счетом 1:2 (Б), сообщает belarushockey.com.
Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас на 23-й минуте встречи отличился голевой передачей при голе Энтони Манты. Протас набирает очки в трех матчах подряд (0+3).
Протас (16 (3+13) очков в 30 играх) побил свой рекорд результативности в НХЛ.
Предыдущий личный рекорд Алексей установил в сезоне-2022/23, когда в 58 играх набрал 15 (4+11) очков.
За карьеру в НХЛ Протас в 121 игре набрал 40 (10+30) очков.