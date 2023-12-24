Алексей Протас установил рекорд личной результативности в НХЛ 1 24.12.2023, 10:07

Белорусский форвард набирает очки в трех матчах подряд.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду по буллитам уступил «Тампе-Бэй» со счетом 1:2 (Б), сообщает belarushockey.com.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас на 23-й минуте встречи отличился голевой передачей при голе Энтони Манты. Протас набирает очки в трех матчах подряд (0+3).

Протас (16 (3+13) очков в 30 играх) побил свой рекорд результативности в НХЛ.

Предыдущий личный рекорд Алексей установил в сезоне-2022/23, когда в 58 играх набрал 15 (4+11) очков.

За карьеру в НХЛ Протас в 121 игре набрал 40 (10+30) очков.

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