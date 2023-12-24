Россияне уже паникуют: новые подробности о поставках F-16 в Украину 24.12.2023, 10:11

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Фото: charter97.org

Z-пропагандисты первыми начали «праздновать труса».

Первая партия многоцелевых истребителей F-16 может прибыть в Украину в конце 2023 года. А уже в следующем году Франция присоединится к обучению украинских пилотов.

«Апостроф» в одном материале собрал всю актуальную информацию об истребителях F-16, которые в скором времени получит Украина.

Институт изучения войны ISW прогнозирует, что первая партия самолетов прибудет в Украину в конце 2023 года. Эксперты напоминают, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, однако в недавнем стратегическом документе Минобороны Эстонии говорилось о том, что европейские союзники уже обязались передать самолеты на нужды Сил обороны «к конца года».

Нидерланды вместе с Данией пообещали передать Украине 61 самолет – 42 и 19 соответственно. Позже о намерениях предоставить многоцелевые истребители F-16 сообщили Норвегия и Бельгия.

Следует отметить, что в 2024 году Франция присоединится к обучению украинских пилотов на западных истребителях. И речь идет о начальной подготовке, которую затем продолжат европейские партнеры.

«Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат обучение на истребителях на курсах, организованных нашими партнерами» , - говорится в отчете Минобороны Франции о военной помощи Украине. Однако ведомство не уточняло, что речь идет об истребителях F-16.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в скором времени ВСУ получат от Нидерландов первые 18 единиц F-16. Глава государства указал на важность скорейшего получения Украиной долгосрочной помощи от Евросоюза на 50 млрд евро.

Премьер-министр Нидерланды Марк Рютте, со своей стороны, напомнил, что Киев должен сначала обеспечить все технические требования, необходимые для их надлежащего использования. Кроме разрешения на экспорт, по словам политика, речь идет также о выполнении ряда других критериев – требования по персоналу и инфраструктуре.

В конце ноября Минобороны анонсировало создание специальной структуры для интеграции истребителей F-16. По словам замминистра Александра Павлюка, речь идет о концепции «Офис-61», цель которой - организовать всестороннее обеспечение непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета в общую систему Сил обороны.

Основные направления работы «Офиса-61»:

поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов и авиационных баз;

всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры включая систему ПВО;

отбор и обучение летному составу и другому авиационному персоналу;

поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение;

международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции.

Российский провоенный Telegram-канал «Рыбарь» пошел дальше и утверждает, что первая эскадрилья F-16 уже прибыла в Украину. Такие сообщения появились после того, как 22 декабря на юге Украины одновременно уничтожили три российских истребителя Су-34. По данным пропагандистов, союзники якобы уже отправили 12 боевых и 3 учебных самолета F-16.

«Весь декабрь через Львов продолжается завоз высокоточки (оборудования – ред.) для этих самолетов. Именно поэтому и бьют (ВС РФ – ред.) по Староконстантинову, Днепру и Кривому Рогу. Наблюдаются также учебные полеты украинских F-16 над Румынией и западной Украине. В этом задействованы аэродромы Ивано-Франковска и Ужгорода», - говорится в сообщении захватчиков.

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