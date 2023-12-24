Легендарный Месси сделал подарок Залужному 1 24.12.2023, 10:20

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Фотофакт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от знаменитого аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси футболку с автографом.

Фотографию презента у себя в Facebook выложил известный харьковский меценат Юрий Сапронов.

Сапронов признался, что когда был в Майами, с помощью украинского легионера клуба Сергея Кривцова смог попасть на тренировку и встретиться с восьмикратным обладателем Золотого мяча. Для Лео стало неподъемным заданием написать фамилию украинского генерала, поэтому он ограничился лаконичной надписью «Valery».

В ответ Месси получил экземпляр журнала Times с Залужным на обложке, который подписал сам главный герой материала.

«Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом. Не в первый раз, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Затем, после победы буду хвастаться фото. Оказывается, план ВСУ на 2024 год висит на самом видном месте. Я ничего не просил, ничего не подписывал. Слушал, слушал и слушал…», – написал Сапронов.

Позже Сапронов в комментариях признался, что на самом деле попросил у Залужного для Харькова ЗРК Patriot.

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