«Держите караван! Из леса выезжают машины-крокодилы» 9 24.12.2023, 10:29

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Что происходит в многокилометровой пробке на польско-белорусской границе.

На границе Польши и Беларуси в районе Тересполя образовалась гигантская пробка из легковых автомобилей.

Ждать проезда через пограничный КПП приходится сутками, и все это время надо дежурить, не спать и стараться не пропустить «халявщиков», желающих занять свободное место. Доходит даже до драк, пишет «Телеграф».

«Держите караван!» — призывают они друг друга в чатах, постоянно предупреждая о машинах, которые пытаются вклиниться в многокилометровую очередь.

«Мост, следите за обстановкой, когда спускаетесь с моста слева есть выезд из леса, оттуда выезжают машины-крокодилы», — пишет другой.

Люди не выдерживают и засыпают. Соседи же начинают паниковать. «Парни после отеля после парковки какой-то человек на синем авто уснул перед ним место на машины три разбудите его», — просят друг друга изможденные белорусы в чате.

«Простите, может кто-то продает очередь, беременная и двое детей, я знаю что все устали, прошу если есть такая возможность, ответьте», — попросила женщина в чате.

«Куда столько поляков едет? Вот куда они пропадают в итоге если очередь общая?!» — возмущаются другие.

На видео, опубликованном в ВК в группе «Граница в Бресте» видно, какая гигантская очередь образовалась на подъезде к польско-белорусской границе.

Издание Myfin сообщило со ссылкой на читателей, что стоять в очереди приходится не менее 30 часов.

Проект «Граница Беларусь-ЕС» предупредил, что самые большие пробки на границе Польши ожидают белорусов на 18-25 декабря. А уже 24-26 в Польше магазина будут закрыты, и поток любителей «закупов» будет сходить на нет.

Однако очередной пик очередей на выезд следует ждать 29 и 30 декабря. Если повторится «рождественская» история, то часть белорусов рискуют встретить новый год, дежуря на зимней дороге в Польше.

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