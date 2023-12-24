Лукашенко получил пощечину от «Транснефти»
- 24.12.2023, 10:34
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План с повышением тарифов на 43% за транзит нефти с треском провалился.
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» смогло добиться повышения тарифов на транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» только на 10,2%, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее оператор белорусского участка нефтепровода предложил «Транснефти» увеличить тарифы на прокачку нефти по территории нашей страны в направлении Польши – на 43%, а в направлении Украины – на 14,5 %. Необходимость роста Минск объяснял резким снижением прокачки после введения санкций против России и отказом Германии и Польши с февраля прошлого года закупать российское сырье.
«Транснефть» согласилась только на повышение на 10,2% тарифа на прокачку нефти в направлении Украины в 2024 году по маршруту Унеча – Броды. Эта нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.
Согласовывать рост ставки на 43% по северной ветке, по которой нефть из Казахстана перекачивается в Германию, Беларусь предстоит с Астаной. Но там уже заявили, что не поддерживают инициативу Минска, которая принесет казахской стороне убытки.