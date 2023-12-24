Иранский беспилотник атаковал танкер в Индийском океане

Иранский беспилотник атаковал танкер в Индийском океане2
- 24.12.2023, 10:42
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На судне, которое принадлежит Японии, вспыхнул пожар.
В Пентагоне заявили, что в субботу, 23 декабря, иранский беспилотник атаковал танкер CHEM PLUTO в Индийском океане, сообщает Reuters.
По информации агентства, в результате нападения никто не пострадал. На борту судна возник пожар, но его удалось ликвидировать.
«Теплоход CHEM PLUTO под флагом Либерии, который принадлежит Японии и управляется Нидерландами, был поражен сегодня примерно в 10 утра по местному времени (6 утра по Гринвичу) в Индийском океане, в 200 морских милях от побережья Индии, односторонним ударным беспилотником, запущенным из Ирана», — цитирует агентство представителя Пентагона.
Ранее Пентагон объявил о начале операции «Страж процветания» после атак хуситов на суда в Красном море.