Мобилизация 500 тысяч украинцев: Данилов расставил точки над «і» 2 24.12.2023, 10:58

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Алексей Данилов

Стало известно, когда и как это произойдет.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал предложение Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450 – 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что Украине действительно нужны дополнительные военные.

Об этом сообщает «Украинское радио».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что окончательное решение об объеме мобилизации станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов. В настоящее время они находятся в стадии разработки.

Дополнительная мобилизация может состояться в 2024 году

По словам Данилова, нам действительно стоит иметь дополнительных военных, но «это не значит, что это должно произойти через месяц-два».

Он отметил, что нормативно-правовые и стратегические документы находятся в стадии разработки, а решение об объемах мобилизации станет известно после их утверждения. Секретарь СНБО также объяснил, что имел в виду Владимир Зеленский, когда сказал, что для дополнительной мобилизации нужно «больше аргументов».

Как сказал Данилов, речь идет о справедливости. Ведь сейчас воины, которые находятся на фронте, в том числе на первой линии, нуждаются в отдыхе. Им необходима ротация.

«Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не значит, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые сегодня находятся в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч надо будет призывать», – заявил он.

Также он подчеркнул, что Украина должна обеспечить каждого военного соответствующими средствами защиты, одеждой, питанием и заработной платой.

«Все это обеспечивается средствами наших налогоплательщиков, поэтому надо понимать, что это ответственность всех людей, имеющих призывной возраст, которые должны не уклоняться и бегать за границей от мобилизации. То, что сегодня происходит в некоторых городах, когда ночные клубы, казино, бары… У нас война и я хочу, чтобы все понимали, что это общее дело, дело всех участвовать в отпоре агрессору: кто может – прямо на фронте, а кто занимается бизнесом – уплачивая налоги. Если это не будет общим делом, нам крайне тяжело будет держать эту ситуацию, эту агрессию», – добавил он.

Как Данилов относится к жестким методам мобилизации

Данилов отметил, что закон Украины и законодательство должны выполнять все без исключения. Практику, когда людей «хватают на улицах» для мобилизации, Данилов назвал недопустимой и убежден, что с этим нужно заканчивать.

«Что касается ситуации, когда происходят эксцессы и где-то на улицах хватают, я считаю, что это не допустимая практика. С ней нужно заканчивать. Как раз сейчас мы ждем от Министерства обороны внесения соответствующих нормативно-правовых актов на уровне законодательства в ВРУ, чтобы мы все это урегулировали и раз и навсегда поставили точку в этом вопросе», – сказал Данилов.

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