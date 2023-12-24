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Синоптики предупредили белорусов о погодном сюрпризе на Рождество

  • 24.12.2023, 11:06
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Синоптики предупредили белорусов о погодном сюрпризе на Рождество
Фото: Charter97.org

Произойдет неожиданная смена направления воздушных потоков.

Желтый уровень опасности объявил Белгидромет на 24 декабря. Днем на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица, предупредили синоптики.

В воскресенье ожидаются осадки на большей части территории страны, в фазовом состоянии будет преобладать мокрый снег и снег. Поэтому в районах, где снежный покров уже растаял, он может вновь сформироваться на непродолжительное время.

Кроме того, осадки будут сопровождаться порывистым, а по западу местами сильным порывистым ветром (до 15-18 м/с), что будет способствовать образованию слабых метелей. На отдельных участках дорог при перепадах температур может быть скользко, поэтому, отправляясь в дорогу, будьте внимательны.

На Католическое Рождество вновь ожидается смена направления воздушных потоков, и если еще в ночь на 25 декабря по Беларуси минимальные значения температуры воздуха будут находиться в пределах 0, -7°С, то уже днем атмосферный фронт с Западной Европы принесет более теплый воздух, и контрасты температуры по стране окажутся в пределах от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу.

Фаза осадков будет переходить из снега и мокрого снега в дождь, поэтому ожидаются гололедные явления.

Кроме того, будет ветрено: в ночь на 25 декабря местами, а днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Процессы разрушения снежного покрова продолжатся, и по южной половине страны снежный покров вновь растает.

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