Пуля просвистела буквально около виска Путина
- Игорь Эйдман
- 24.12.2023, 11:09
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Карикатура оказалась пророческой.
Думаю, что эта карикатура Мариана Каминского может оказаться пророческой.
Начав безумную агрессию против Украины, Путин играет в русскую рулетку.
В прошлом году он уже был на волоске во время путча Пригожина.
Тогда ему повезло, «пуля» просвистела буквально около виска.
С каждым месяцем этой бесславной и рискованной войны шансов на везение у него по теории вероятностей и законам русской рулетки будет все меньше.
Пожелаем же ему бесславного конца в наступающем году!
Игорь Эйдман, t.me