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Пуля просвистела буквально около виска Путина

  • Игорь Эйдман
  • 24.12.2023, 11:09
  • 3,930
Пуля просвистела буквально около виска Путина
Игорь Эйдман

Карикатура оказалась пророческой.

Думаю, что эта карикатура Мариана Каминского может оказаться пророческой.

Начав безумную агрессию против Украины, Путин играет в русскую рулетку.

В прошлом году он уже был на волоске во время путча Пригожина.

Тогда ему повезло, «пуля» просвистела буквально около виска.

С каждым месяцем этой бесславной и рискованной войны шансов на везение у него по теории вероятностей и законам русской рулетки будет все меньше.

Пожелаем же ему бесславного конца в наступающем году!

Игорь Эйдман, t.me

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