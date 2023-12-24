«У россиян осталось снарядов на полгода»
- 24.12.2023, 11:24
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Экс-командир роты «Айдара» раскрыл тактическую уловку оккупантов.
Российские войска ищут пути для того, чтобы получить паузу в боевых действиях и в это время изготовить больше артиллерийских снарядов. Нынешних запасов у них осталось примерно на полгода, если учитывать темпы, с которыми они их тратят.
Такое мнение в интервью Radio NV высказал бывший командир роты батальона «Айдар», ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. По его словам, оккупанты совсем не экономят боеприпасы, об этом свидетельствует интенсивность их обстрелов вдоль линии фронта.
«Со снарядами у нас проблемы, да и у них, мягко говоря, не идеально. У них четыре миллиона на складах и 1,1 миллиона примерно годовой выпуск. Плюс миллион отсыпал товарищ (глава Северной Кореи Ким Чен Ын. – Ред.)», – отметил собеседник.
Он подчеркнул, что это большие цифры, но здесь нужно учитывать, как захватчики используют свои запасы. В частности, по состоянию на август 2023-го они выстреляли около 12 млн снарядов.
«То есть в том темпе, как они привыкли стрелять, у них осталось снарядов на полгода, даже не на год. И они это прекрасно знают», – убежден экс-командир роты "Айдара".
Он считает, что именно поэтому россияне сегодня продвигают пропагандистскую информационную кампанию, направленную на «принуждение» к притворному «перемирию». Оккупанты ищут, как сделать паузу в войне, чтобы накопить ресурс и «залатать дыры», которые ВСУ сделали им в течение лета.
«Людей набрать, и главное – железа наклепать, накопить его, а не все время поставлять на фронт прямо с завода. Именно отсюда постоянное качание этого тезиса о заморозке конфликта», – объяснил Евгений Дикий.
Также он добавил, что как раз использование врагом этой информационной кампании говорит о том, что Украине невыгодно останавливать боевые действия.