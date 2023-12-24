Из Беларуси уехал легендарный директор музея, вернувший в страну Статут ВКЛ 24.12.2023, 11:31

Алексей Батюков

Перед отъездом он провел 15 суток в могилевском ИВС.

Бывший директор Музея истории Могилева Алексей Батюков вышел на свободу и покинул Беларусь, пишет Mayday.team.

По информации правозащитников, в могилевском ИВС он провел 15 суток, а после сразу же покинул территорию страны из-за угрозы уголовного преследования.

Его задержали во время облавы КГБ 5-6 декабря на людей, которых силовики связали с могилевским порталом mogilev.media и 6ТV.bу.

После брутального задержания его допросили сотрудники КГБ в качестве подозреваемого по двум уголовным делам. Однако протокол был составлен по административной статье за «лайк».

Во время ареста силовики дважды приезжали к Алексею для допросов. Кроме того, его заставили при них звонить редактору портала 6TV Дмитрию Соловьеву. Запись разговора позже представили как целую «спецоперацию» и показали на областном телевидении.

Алексей Батюков занимал пост директора Музея истории Могилева. Во многом благодаря ему в Беларусь удалось вернуть Статут ВКЛ и другие уникальные артефакты, отмечают правозащитники.

В 2012 году он был признан

«Человеком года» по версии газеты «Наша ніва».

В 2020 году Батюкова оштрафовали за «участие в несанкционированном массовом мероприятии». В январе 2021 года с Алексеем Батюковым не продлили трудовой контракт.

Причиной стало то, что ученый выступил против насилия силовиков после выборов 2020 года. 28 июля 2023 года его задержали и отправили в ИВС, где он провел трое суток.

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