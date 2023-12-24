Украинские зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam
- 24.12.2023, 11:40
Эффектное «приземление» показали на видео.
Украинским воинам удалось «приземлить» редкий российский дрон SuperCam. Его сбили зенитчики.
Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.
«Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник SuperСam», - говорится в сообщении.
Там отметили, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.
Но после начала полномасштабной войны такие БПЛА возникли и на вооружении РФ. С их помощью враг ведет воздушную разведку.