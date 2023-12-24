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Украинские зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam

  • 24.12.2023, 11:40
Украинские зенитчики сбили редкий вражеский дрон SuperCam

Эффектное «приземление» показали на видео.

Украинским воинам удалось «приземлить» редкий российский дрон SuperCam. Его сбили зенитчики.

Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

«Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник SuperСam», - говорится в сообщении.

Там отметили, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.

Но после начала полномасштабной войны такие БПЛА возникли и на вооружении РФ. С их помощью враг ведет воздушную разведку.

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